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"Ще би пару кілометрів...": як ведучий Даніель Салем, який воює на півдні України, став 600-им

17 серпня 2022, 14:17

Коля Серга склав військовий жарт про колегу і товариша по службі.

Даніель Салем
Даніель Салем розповів чому на війні його називають 600-им / instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор, ресторатор і ведучий Даніель Салем, як і багато вітчизняних знаменитостей, вирушив на фронт у перші ж дні повномасштабної війни в Україні.

Де зараз перебуває артист - військова таємниця. Однак Салем все ж натякнув, що його загін проводить розвідувальну операцію на півдні України: "Розвідка - це далеко не завжди стрілянина. Частіше - це багато і довго йти. Найбільше вона тренує терпіння і витривалість. Хотів би вам зізнатись, де ми… але військову таємницю ніхто не відміняв. Можу тільки натякнути: ще би пару кілометрів і підкупили би на херсонському базарі кавунців… але сезон довгий. Скоро", - розповідає ведучий.

Також він на своїй сторінці в Instagram поділився прізвиськом, яким його називають товариші по службі з легкої руки Колі Серги. Салем - високий і міцний чоловік, за що музикант прозвав його 600-им, тобто "великогабаритним вантажем".

"Коля мене називає 600-й (великогабаритний вантаж). І додає: мовляв, якщо мене поранять, то ніхто не захоче мене нести", - каже Даніель.

Військовий супроводив свою розповідь коротким відеороликом, на якому він зі своїми "12 друзями Оушена" розвідує місцевість. У коментарях ведучого і його товаришів дякують за службу.

Раніше стало відомо, що 53-річний український актор, зірка серіалів Кріпосна і Спіймати Кайдаша, Андрій Луценко пішов на фронт, боронити Україну у складі прикордонного загону.

Також український співак і музикант Іван Дорн розповів, за яких обставин готовий повернутися до виступів у РФ - для цього він назвав цілих чотири умови.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Коля Серга новини шоу бізнесу Даніель Салем
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