"Якщо ти знав, я тебе вб'ю!": від кого Дантес дізнався, що Дорофєєва пішла до його колишнього друга

Кацуріна розповіла, як Дантес дізнався про роман Дорфеевой з її колишнім чоловіком / instagram.com/vladimirdantes

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна в інтерв'ю Васі Фроловій розповіла, що першою людиною, якій вона розповіла про розлучення, був музикант і комік Володимир Дантес.

Міша і Даша Кацурины, а також Дантес з Дорофєєвою оголосили про своє розлучення практично одночасно: і якщо співаки до того моменту вже не жили разом і давно прийняли рішення про розставання, відхід Михайла Кацуріна для дизайнерки був справжнім шоком.

Тим більше, що пішов він до Дорофєєвої. Під враженням від таких новин, Кацуріна зателефонувала Дантесу.

Так артист і дізнався, що Дорофєєва не довго горювала після їх розриву, і досить швидко знайшла розраду в руках його близького і одруженого друга.

"Коли все це трапилось, моє розлучення, він (Дантес - прим. редактора) ммене дуже підтримував. Дуже. Тому що він - перша людина, якій я розповіла. Я зателефонувала і сказала йому: "Якщо ти, бляха, знав, то я тебе вб'ю!" А він такий: "Що?! Блін, ні!"- згадує Кацуріна.

Раніше дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна розповіла про справжні причини свого розлучення з Мішею. Зрада з боку чоловіка зруйнувала Їхні стосунки.

Також вона показала зворушливий момент між нею і її новим коханим, українським співаком і коміком Володимиром Дантесом,- артист плів їй косички.

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