"Мені байдуже, я робила все, щоб він пішов до мене": дівчина Дантеса зізналася, як розбила сім'ю

Даша Кацуріна розповіла, як вкрала Мішу Кацуріна з сім'ї / instagram.com/dasha_katsurina

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацурина з недавніх пір стала вести свій Telegram-канал в якому ділиться своїми особистими спостереженнями і переживаннями.

У зв'язку з розлученням з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, його романом з Надею Дорофєєвою і відносинами самої Даші з Дантесом, вона заглибилася в рефлексію, і розповіла підписникам, чому не здивована, що її чоловік пішов з сім'ї до іншої жінки.

Вона розкрила власну історію її кохання з Мішею: будучи юною дівчиною, Даша вкрала його з сім'ї.

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"Про карма із е біч. було мені 16 і я дуже закохалася у хлопця, він був одружений. А мені було на це байдуже, на неї байдуже, я робила ВСЕ, щоб він пішов до мене. Він пішов і одружився на мені. Я подорослішала і багато думала про себе та про свої вчинки. Мені було соромно та погано, коли я зрозуміла , як боляче зробила цій дівчині, я навіть цьому хлопцю казала, що до мене це повернеться. Так і трапилося :)

Ось така історія. Важливо! Я вважаю що треба бути з людиною яку ти кохаєш і кохання може закінчитися. Це життя. Але робити потрібно так, як ти би бажав щоб зробили з тобою", - поділилася дизайнерка.

Міша і Даша Кацуріни були одружені з 2015 по 2022 рік. У шлюбі з'явилося двоє дітей - донька Саша (2016 р.н.) і син Іван (2021 р. н.).

Даша Кацуріна розповіла, як вкрала Мішу Кацуріна з сім'ї / t.me/grlsclubkatsurina

Раніше дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна розповіла про справжні причини свого розлучення з Мішею. Зрада з боку чоловіка зруйнувала Їхні стосунки.

Також вона показала зворушливий момент між нею і її новим коханим, українським співаком і коміком Володимиром Дантесом,- артист плів їй кіски.

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