Аліну Кабаєву жорстко кинули в Росії

Коротко:
- Кабаєву не призначили на важливу посаду в РФ
- Кого поставили замість неї
12 лютого в терористичній Росії стало відомо про те, що Ірина Вінер пішла з посади головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики.
За даними пропагандистських ЗМІ, її місце недовго пустувало і очікувалося, що її місце займе коханка Путіна - Аліна Кабаєва.
Тим часом, незважаючи на те, що Кабаєва була головною ученицею Вінер, її не призначили головним тренером країни-окупанта. Новим головним тренером збірної Росії з художньої гімнастики стала Тетяна Сергаєва.
Її кандидатуру погодив міністр спорту і глава Олімпійського комітету країни-окупанта Михайло Дегтярьов.
"Вибір Тетяни Сергаєвої як нового головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики відповідає високим вимогам до підготовки в цьому виді спорту. Їй належить зберегти найкращі традиції вітчизняної школи, але при цьому враховувати нові реалії", - заявив Дегтярьов.
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Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну натлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.
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Хто така Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
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