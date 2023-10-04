Ще одружений Х'ю Джекман вже шукає собі нову дружину - ЗМІ

Близьке оточення "Росомахи" вже пророкує йому бурхливе особисте життя.

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Х'ю Джекман готується до нового шлюбу після розлучення з Деборрою-Лі Фернесс / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Австралійські актори Х'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс були одружені 27 років. У 2023 році вони, на превеликий подив своїх шанувальників, оголосили про розлучення. Пара розійшлася мирно. Інсайдери відзначають, що союз Джекмана та Фернесс давно з шлюбного переріс в дружній, що і підштовхнуло їх до рішення розірвати шлюб.

Між тим актор все ще мріє знайти кохання всього свого життя. 54-річний "Росомаха" не довго буде ходити в холостяках, переконані інсайдери з його близького оточення.

"Знову знайти кохання - це один з його головних пріоритетів. Всі впевнені, що дуже скоро Х'ю знову одружиться. У нього м'яке серце, і він може "запасти" на першу ж жінку, яка приверне до себе його увагу", - повідомили джерела з New Idea виданню Daily Mail.

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Ще один аргумент на користь того, що Джекману недовго ходити неодруженим - він привабливий, успішний, багатий і впливовий. Інше джерело повідомляє, що актор, який насправді все ще одружений з Фернесс, вже отримує однозначні знаки уваги від різних незаміжніх жінок.

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