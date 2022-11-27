Ще один доказ: Володимир Остапчук зняв обручку після чуток про розлучення з Христиною Горняк

Володимир Остапчук зняв обручку після чуток про розлучення з Христиною Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Український теле- і радіоведучий Володимир Остапчук і блогерка та нотаріус Христина Горняк почали приховувати, що відбувається в їхній родині. Раніше обидві знаменитості досить відверто розповідали про свої стосунки в Instagram.

Зараз відомо, що пара роз'їхалася: Христина вирушила нібито у відпустку до Австрії, а Володимир залишився в Україні. Вони перестали згадувати один одного в соціальних мережах, а нещодавно в ЗМІ просочилася інсайдерська інформація про остаточне розлучення Горняк і Остапчука.

І поки блогерка будує нове життя за кордоном, ведучий у складі культурного батальйону відвідав деокуповану частину Харківської області. На знімках, якими він поділився на своїй сторінці в Instagram, видно, що він зняв обручку, яку раніше носив навіть в ефірі.

Останній раз на його безіменному пальці можна було побачити каблучку в кінці серпня - за місяць до того, як почали ходити чутки про розлучення між ним і Горняк.

Саме подружжя продовжує ігнорувати прямі питання про зміни в сімейному стані. І Христина, і Володимир відповідають натяками або і зовсім уникають розмов на цю тему.

Володимир Остапчук зняв обручку після чуток про розлучення з Христиною Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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