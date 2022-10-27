Володимир Остапчук висловився про особисте життя після новини про розлучення

Шоумен дав коментар з приводу заплутаної історіії, героями якої став він та його дружина.
Український теле-і радіоведучий і шоумен Володимир Остапчук видалив сторінки з соціальних мереж після того, як в ЗМІ з'явилася новина про його розлучення з другою дружиною - нотаріусом Христиною Горняк.
Чутки про розлад в парі ходили вже кілька місяців, а нещодавно людина з близького оточення пари підтвердила - Володимир і Христина більше не разом.
Ба більше, мова йде не про звичайну сварку, яка час від часу може трапитися в будь-яких відносинах. Інсайдер стверджує, що Остапчук і Горняк офіційно розлучилися ще кілька тижнів тому.
І як би не просили Володимира і Христину шанувальники, зіркова пара продовжує зберігати вперте мовчання про те, яка кішка пробігла між ними.
У коментарі для ТСН, який шоумен дав після новин про його розлучення, Остапчук знову ухилився від теми: "Я не даю коментарі з приводу особистого життя, у мене все добре, дякую за розуміння".
Раніше популярний український телеведучий Андрій Бєдняков поділився радісною новиною - він став батьком вдруге. Його дружина і колега Анастасія Коротка подарувала йому сина.
Також спортсменка, співачка, модель і колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова розповіла, коли до неї прийшло усвідомлення, що вона з мером Києва більше не сім'я, і назвала причину розлучення.
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