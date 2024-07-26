Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт

Відомий український поп-співак Melovin (він же - Костянтин Бочаров) заявив, що готовий іти на фронт.
Він повідомив, що якщо його призвуть, він згоден іти захищати батьківщину. "У жодному разі я не назву свою роботу культурним фронтом. Мене дуже це дратує. Я просто сказав, що, звичайно, я с*у. Закличуть - я не знаю, куди діватися. Значить так і буде, значить така доля - піти і захищати кордон України. Зрозуміють, що моя робота може принести щось більше державі - спасибі і на цьому", - заявив Melovin в інтерв'ю "Show 24".
За його словами, він боїться і його страх померти нікуди не подівся. "Є люди, які живуть цим - військовою справою. Є люди, які оперують; є люди, які співають; є люди, які займаються мистецтвом. Є різні люди, які займають свої ніші. Я не скажу, що моя професія важливіша від тієї професії, від тієї оборони, яку несуть хлопці та дівчата", - каже він.
Хто такий Меловін?
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут бісексуалом на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
"У жодному разі я не назву свою роботу культурним фронтом. Мене дуже це дратує. Я просто сказав, що, звісно, я с*у. Закличуть - я не знаю, куди діватися. Значить так і буде, значить така доля - піти і захищати кордон України. Зрозуміють, що моя робота може принести щось більше державі - спасибі і на цьому", - додав артист.
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Нагадаємо, 2021 року Melovin публічно на музичному фестивалі Atlas Weekend здійснив камінг-аут - і поцілував на сцені хлопця зі свого кордебалету.
Після чого частина аудиторії співака відписалася від нього і не підтримала його сексуальні вподобання. Але було багато й тих, хто підтримав виконавця.
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