Melovin відверто розповів, чи впорався зі своїми проблемами зі спиртним

Відомий український співак Melovin відверто розповів про свій затяжний алкоголізм і як він позбувся поганої звички.

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Melovin розповів про те, як впорався з тягою до спиртного / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український попспівак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) зізнався, що якийсь час він страждав від серйозної алкогольної залежності. Про це артист розповів в інтерв'ю Олексію Суханову.

Як каже артист, через зайву вагу Melovin хотів зробити операцію і видалити грудки Біша зі щік. Перед хірургічним втручанням співак здав аналіз крові і результати шокували його.

"Я захворів. Я дізнався все випадково. Я почав страждати від надмірної ваги. Я не розумів, що саме відбувається, тому що алкоголь, алкоголем, - я не заїдав великою кількістю їжі. І взагалі я не страждав якимись харчовими нездоровими звичками. У мене більш-менш був раціон нормальний. Так, я щось собі дозволяв, але я просто пухнув. Я пішов у клініку зробити аналіз крові. Я хотів видалити собі, дурний, грудки Біша, жирові", - каже артист.

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За словами Melovin, його лікар порадив провести додаткові дослідження печінки і зазначив, що в того може бути підозра на цукровий діабет. І вона підтвердилася.

"Мене це ввело у відчай ще більше. Дізнатися в 26 років, що в тебе цукровий діабет і гепатоз печінки, який уже зараз може перерости в цироз, у незворотній процес, не найкраще з усього, що ти можеш почути в 26 років. Мене це вибило з колії, я продовжив вживати алкоголь", - розповів артист.

Утім, так тривало до моменту, поки в Melovin потужно не зіпсувалося самопочуття. Як зізнався виконавець, у нього повністю оніміли кінцівки.

Після цього, каже артист, він впритул зайнявся здоров'ям, пройшов повне обстеження і вже 10 місяців як перебуває у статусі непитущого.

Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, у 2021 році Melovin публічно на музичному фестивалі Atlas Weekend здійснив камінг-аут - і поцілував на сцені хлопця зі свого кордебалету.

Після чого частина аудиторії співака відписалася від нього і не підтримала його сексуальні уподобання. Але було багато і тих, хто підтримав виконавця.

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