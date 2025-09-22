Рус
"Йому погіршало": заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою

Христина Трохимчук
22 вересня 2025, 12:03
93
Актора Дмитра Завадського терміново госпіталізували.
Дмитро Завадський
Дмитро Завадський опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Завадський

Ви дізнаєтесь:

  • Заслужений артист України Дмитро Завадський потрапив до лікарні
  • Який діагноз поставили відомому актору

Заслужений артист України, актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський раптово потрапив до лікарні. Колега актора Павло Скороходько повідомив у Facebook, що у Завадського підозра на інсульт.

За словами Скороходька, лікарям тривалий час не вдавалося стабілізувати стан актора, через що він погіршувався.

відео дня

"Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", — розповів Павло.

'Йому погіршало': заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою
Дмитро Завадський госпіталізований з підозрою на інсульт / фото: facebook.com, Дмитро Завадський

Акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом "Спіймати Кайдаша", уточнила деталі щодо стану Завадського. Вона підтвердила, що у актора стався інсульт, і закликала допомогти зібрати кошти на лікування.

"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", — написала у своєму Instagram артистка.

Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк попросила про допомогу для Дмитра Завадського / фото: instagram.com, Антоніна Хижняк

Про персону: Дмитро Завадський

Дмитро Завадський - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2017), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Драматичну студію Івана Франка зі спеціальності "режисура". Актор Київського національного академічного драматичного театрі імені Івана Франка. Працює у дубляжі з 1996 року. Озвучив сотні ролей українською та російською для студій та телеканалів "1+1", "Le Doyen", "Пілот", "Постмодерн" та інших.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

завадский новини шоу бізнесу
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

