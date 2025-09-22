'Йому погіршало': заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою

Ви дізнаєтесь:
- Заслужений артист України Дмитро Завадський потрапив до лікарні
- Який діагноз поставили відомому актору
Заслужений артист України, актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський раптово потрапив до лікарні. Колега актора Павло Скороходько повідомив у Facebook, що у Завадського підозра на інсульт.
За словами Скороходька, лікарям тривалий час не вдавалося стабілізувати стан актора, через що він погіршувався.
"Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", — розповів Павло.
Акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом "Спіймати Кайдаша", уточнила деталі щодо стану Завадського. Вона підтвердила, що у актора стався інсульт, і закликала допомогти зібрати кошти на лікування.
"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", — написала у своєму Instagram артистка.
Про персону: Дмитро Завадський
Дмитро Завадський - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2017), повідомляє Вікіпедія.
Закінчив Драматичну студію Івана Франка зі спеціальності "режисура". Актор Київського національного академічного драматичного театрі імені Івана Франка. Працює у дубляжі з 1996 року. Озвучив сотні ролей українською та російською для студій та телеканалів "1+1", "Le Doyen", "Пілот", "Постмодерн" та інших.
