'Йому погіршало': заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою

Актора Дмитра Завадського терміново госпіталізували.

Дмитро Завадський опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Завадський

Ви дізнаєтесь:

Заслужений артист України Дмитро Завадський потрапив до лікарні

Який діагноз поставили відомому актору

Заслужений артист України, актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський раптово потрапив до лікарні. Колега актора Павло Скороходько повідомив у Facebook, що у Завадського підозра на інсульт.

За словами Скороходька, лікарям тривалий час не вдавалося стабілізувати стан актора, через що він погіршувався.

"Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", — розповів Павло.

Дмитро Завадський госпіталізований з підозрою на інсульт / фото: facebook.com, Дмитро Завадський

Акторка Антоніна Хижняк, відома за серіалом "Спіймати Кайдаша", уточнила деталі щодо стану Завадського. Вона підтвердила, що у актора стався інсульт, і закликала допомогти зібрати кошти на лікування.

"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський - легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", — написала у своєму Instagram артистка.

Антоніна Хижняк попросила про допомогу для Дмитра Завадського / фото: instagram.com, Антоніна Хижняк

Раніше Главред повідомляв, що відомий американський актор Бред Еверетт Янг потрапив у автокатастрофу та помер від отриманих травм. Янг дивився фільм і їхав один по шосе 134, коли в його машину врізався автомобіль, що рухався в зустрічному напрямку.

Також американський актор Кіану Рівз вирішив таємно одружитись зі своєю коханою, художницею Александрою Грант. За словами джерела близького до пари, вони хотіли зберегти конфіденційність у такий важливий момент, тому церемонія пройшла без уваги преси.

Про персону: Дмитро Завадський Дмитро Завадський - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2017), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Драматичну студію Івана Франка зі спеціальності "режисура". Актор Київського національного академічного драматичного театрі імені Івана Франка. Працює у дубляжі з 1996 року. Озвучив сотні ролей українською та російською для студій та телеканалів "1+1", "Le Doyen", "Пілот", "Постмодерн" та інших.

