Олена Кравець показала себе в шкільні роки

Олена Кравець показала будинок, поруч із яким Росія зруйнувала багатоповерхівку.

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Олена Кравець поділилася шкільним фото/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Відома українська телеведуча і комікеса Олена Кравець поділилася фото, де показала себе ще в шкільні роки.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що фото було зроблено 1992 року в Кривому Розі. Кравець опублікувала фото після того, як терористична Росія жорстоко обстріляла місто.

"Це фото 1992 року зроблено неподалік зруйнованого сьогодні будинку", - написала вона.

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Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

Олена Кравець поділилася шкільним фото / Скриншот Instagram/lennykravets

Нагадаємо, раніше акторка і співачка, зірка Жіночого Кварталу Валерія Товстолес відкрила деякі таємниці свого особистого життя.

Нагадаємо, раніше колишній резидент Студії "Квартал-95" Олена Кравець зазначила, що стосунки з шанувальниками відіграють не останню роль для знаменитостей.

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