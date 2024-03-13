Олена Кравець показала себе в шкільні роки

Відома українська телеведуча і комікеса Олена Кравець поділилася фото, де показала себе ще в шкільні роки.
На своїй сторінці в Instagram вона написала, що фото було зроблено 1992 року в Кривому Розі. Кравець опублікувала фото після того, як терористична Росія жорстоко обстріляла місто.
"Це фото 1992 року зроблено неподалік зруйнованого сьогодні будинку", - написала вона.
Хто така Олена Кравець?
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".
Нагадаємо, раніше акторка і співачка, зірка Жіночого Кварталу Валерія Товстолес відкрила деякі таємниці свого особистого життя.
Нагадаємо, раніше колишній резидент Студії "Квартал-95" Олена Кравець зазначила, що стосунки з шанувальниками відіграють не останню роль для знаменитостей.
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