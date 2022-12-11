Ексклюзив від Сніданку з 1+1: Ахтем Сеітаблаєв вперше стане дідусем

26-річна донька режисера очікує появи первістка вже в січні 2023 року.

Ахтем Сеітаблаєв стане дідусем - його дочка Назли вагітна первістком / instagram.com/seitablaiev

Український кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв у день свого 50-річчя поділився з шанувальниками радісною новиною - в наступному році він вперше стане дідусем.

В інтерв'ю для Сніданку з 1 + 1 він розповів, що його старша дочка Назли (режисер ніжно називає її Нані) готується стати матір'ю. Зараз вона з сім'єю чоловіка перебуває в Бельгії, де і планує народити дитину.

26-річна Нані вийшла заміж у вересні 2021 року. Весільну церемонію проводили тричі - у Криму, Бельгії та Туреччині.

Сеітаблаєв, який завжди стримано коментує своє особисте життя, радісно заявив, що первісток доньки з'явиться вже в січні 2023 року. "Моя доросла донька зараз у Бельгії. Вона має ось-ось стати мамою, дай боже. Я у січні стану дідусем, сподіваюсь", - розповів режисер.

Стать дитини поки невідома, ім'я малюкові будуть обирати молоді батьки самостійно.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також стало відомо, що популярний британський актор тому Холланд (нинішній виконавець ролі супергероя Людини-павука / Пітера Паркера) таємно заручився зі своєю коханою і колегою - Зендаєю.

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