УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ексклюзив від Сніданку з 1+1: Ахтем Сеітаблаєв вперше стане дідусем

11 грудня 2022, 20:57
26-річна донька режисера очікує появи первістка вже в січні 2023 року.
Ахтем Сеітаблаєв з дочкою Назли
Ахтем Сеітаблаєв стане дідусем - його дочка Назли вагітна первістком / instagram.com/seitablaiev

Український кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв у день свого 50-річчя поділився з шанувальниками радісною новиною - в наступному році він вперше стане дідусем.

В інтерв'ю для Сніданку з 1 + 1 він розповів, що його старша дочка Назли (режисер ніжно називає її Нані) готується стати матір'ю. Зараз вона з сім'єю чоловіка перебуває в Бельгії, де і планує народити дитину.

26-річна Нані вийшла заміж у вересні 2021 року. Весільну церемонію проводили тричі - у Криму, Бельгії та Туреччині.

Сеітаблаєв, який завжди стримано коментує своє особисте життя, радісно заявив, що первісток доньки з'явиться вже в січні 2023 року. "Моя доросла донька зараз у Бельгії. Вона має ось-ось стати мамою, дай боже. Я у січні стану дідусем, сподіваюсь", - розповів режисер.

Стать дитини поки невідома, ім'я малюкові будуть обирати молоді батьки самостійно.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також стало відомо, що популярний британський актор тому Холланд (нинішній виконавець ролі супергероя Людини-павука / Пітера Паркера) таємно заручився зі своєю коханою і колегою - Зендаєю.

Інші новини:

шоу-бізнес Ахтем Сєїтаблаєв Сніданок з 1+1 новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:57

Ексклюзив від Сніданку з 1+1: Ахтем Сеітаблаєв вперше стане дідусем

20:38

"Саботаж всередині РФ": Подоляк розповів, у чому полягає шлях до завершення війниВідео

20:00

Путініст Басков вперше прокоментував, чому виглядає, як надута лялька на шарнірахВідео

19:58

"Як не я, то Пригожин чи Кадиров": Путін лякає Захід хаосом в ядерній РФ після поразки – Пономарьов

19:53

"Не хочуть дражнити РФ": експерт пояснив, чому грузинська влада відмовилась допомагати УкраїніВідео

Реклама
19:20

Чому росіяни не бунтують?Погляд

19:20

Путіну потрібна термінова операція: ЗМІ повідомили про погіршення стану здоров’я диктатораВідео

19:02

Колишня дружина Віталія Кличка показала рідкісне фото з дорослим красенем-сином

18:59

"Іноземні спецслужби могли б вбити Путіна за 5-7 годин": Невзоров пояснив, чому диктатор ще живийВідео

18:30

Камікадзе з функцією повернення: в Україні розробили для ЗСУ унікальний дронВідео

18:06

"Путіна до квітня може не стати": Арестович пояснив, чому світові лідери "морозяться" від диктатора РФВідео

17:30

Російські неонацисти можуть планувати напад на країни НАТО за спиною Путіна – The GuardianВідео

17:15

"Нас чекають суттєві обмеження взимку": Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено всі ГЕС та ТЕСВідео

16:43

Колишній чоловік Ані Лорак дав зрадниці урок патріотизмуВідео

16:42

"НАТО захищає лише свої держави": голова МЗС Британії заявив, що Альянс ніколи не погрожував РФВідео

16:39

Армія РФ почала застосовувати тактику ЗСУ на Донбасі – український військовийВідео

15:54

"Готуються захищати кордон від "злих українців": полковник ЗСУ сказав, чому мобілізація не врятує РФВідео

15:48

Помер молодший син Тіни Тернер - співачка розбита через гірку втрати

15:16

У Путіна вигадали, чому Росія повномасштабно напала на Україну

15:13

"Мужньому архістратигу": росіян в окопах епічно змушують молитися за ПутінаВідео

Реклама
14:55

"У такому разі скоро кінець війни": Фейгін пояснив прихований зміст заяви Путіна про другу мобілізаціюВідео

14:41

Іво Бобул зробив зауваження гурту Kalush Orchestra: "Так не можна, хлопці!"Відео

14:25

Гороскоп на сьогодні 11 грудня 2022: Левам - сюрпризи, Овнам - нерви, а Рибам - тиск

14:19

"Рішення очевидне - перемога України": Подоляк заявив, що перемовини з Путіним неможливіВідео

14:13

Без кісок і похмурої форми: як Уенздей Адамс виглядає в реальному житті

14:07

Бояться українців: РФ перекидає більше загонів чеченців на окуповані території – ISWВідео

13:59

Денис Повалій звернувся до запроданки-мами вперше за час війниВідео

13:51

Навіщо ставити каву в холодильник: проста хитрість, про яку мало хто знає

13:35

У відповідь на спробу ЗСУ звільнити Крим Путін може застосувати ядерну зброю - WPВідео

13:24

Любителям пінного на замітку: як правильно наливати пиво

12:40

Танки Marder, Leopard, зброя і боєприпаси: посол розкрив деталі перемовин з НімеччиноюВідео

12:17

Гумористка з Аншлагу зізналася в романі зі стариганом Петросяном за часів Степаненко

11:54

Іван Яковина. Патріоти Росії визнали Путіна тричі бовдуромВідеоблоги

11:45

Питання Криму може розтягнути війну Росії проти України на десятиліття - The Washington PostВідео

11:13

"Шансів на прорив фронту ЗСУ - практично ніяких": Гіркін повідомив про безпорадність армії РФВідео

10:42

"Вона гроші заробляє для ЗСУ": росіяни "тепло" зустріли зрадницю ЛоракВідео

10:31

Потрясіння для Росії: у ЗСУ заявили, що після ударів БПЛА ворог перемістив бойову авіаціюВідео

10:28

РФ пригрозила половині світу "потужними засобами ураження": Медведєв назвав головних ворогів РосіїВідео

09:58

Рознесло пів будівлі: ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на ЛуганщиніВідео

09:39

"Росіяни вже питають: "Де наша армія?": виснаження війська може спричинити розпад РФ – ЖдановВідео

Реклама
09:31

Повернення всіх територій і зміна режиму в РФ: Кулеба назвав умову перемоги УкраїниВідео

09:19

"Це свято": Успенська, яка народилася в Києві, зраділа російському паспорту

08:56

Прикмети на 13 грудня: які 5 речі не можна робити та що потрібно приготувати, щоб гроші залучитиВідео

08:35

Колишні ватажки "ДНР" стали нападати на Путіна через нездатність військ РФ захопити Донбас - ISWВідео

08:20

Об'єкт, що принизив російську ППОПогляд

08:18

Росія почала ховати бомбардувальники від України в Заполяр'я - ЖдановВідео

08:15

Чому небезпечно ставити мікрохвильову піч на холодильник

08:00

Коли у Путіна може впасти кляма: Олексій Мельник - про ризики ударів ЗСУ по Москві

07:33

"Не будемо питати, куди і де бити ворога": Данілов розповів, як Україна відповість на ракетний терор РФВідео

06:20

Путін було зажурився, але його печаль розвіяв Олаф ШольцПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти