Ексдружина Узєлкова здивувала зізнанням про зради боксера

Колишня дружина спортсмена розповіла про те, що відбувалося в їхньому шлюбі.

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Марина Боржемська відверто розповіла про шлюб з Узєлковим / Колаж Главред, Скріншот YouTube

Колишня дружина спортсмена і боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська, з якою боксер прожив 22 роки і розлучався з жахливим скандалом, дивує все новими зізнаннями про життя з боксером.

Так, Марина Боржемська розповіла в інтерв'ю "Слава плюс" про те, що спортсмен їй зраджував, але вона всіляко намагалася зберегти сім'ю, навіть незважаючи на те, що він намагався знизити її самооцінку до мінімуму.

"Коли ти починаєш жити з людиною, яка влаштовує тобі емоційні гойдалки, яка починає тобі розповідати, що ти вже не така красива. А ти дивишся на себе в дзеркало: "Ага, дійсно". Ти вже бачиш себе такою. Коли тобі кажуть: "Та що ти там працюєш? Це я працюю!". Уже твоя робота не помітна, навіть ті гроші, які ти приносиш додому, вони не рахуються. Тому що це спільне. Ми заробляємо, але "я працюю більше, тому що я визнаний, мене знають. А хто ти там? Сиди і не висовуйся", - каже Боржемська.

На відео - інтерв'ю Марини Боржемської:

Вона також розповідає про те, як сильно намагалася зберегти сім'ю, навіть незважаючи на те, що в її екс-чоловіка була коханка.

"Ти народила дитину, ти вже не така приваблива. А ось він собі переглядає телефон, чи пише його коханка, з якою в нього роман. І ти читаєш повідомлення, ти читаєш ті скріншоти, які він написав їй... Ти прийшла не сказати йому: "Пішов ти". А сказати його коханці: "Ага, ти прийшла зруйнувати мою сім'ю. Я все зроблю для того, щоб моя сім'я збереглася". Тому що я ж поруч із цією людиною була з дитинства. Ми стільки пережили всього, дітей так хотіли. Стільки всього було. Це все для мене було наше. Це було спільне і велике. Ми стільки пройшли, коли немає грошей і коли вони є", - сказала Боржемська.

За її словами, вона хотіла зберегти сім'ю, незважаючи ні на що. "Ти хочеш зберегти все, що в тебе є. Бо є діти. А батьки? Як же його батьки? А як мої батьки? А як узагалі все оточення? А соціум? Така гарна сім'я, така дружна, така хороша. Як зараз сказати людям, що все погано і все не так?" - розповіла Боржемська про свої думки в той момент.

Нагадаємо, раніше Боржемська розповіла, що в її домі було присутнє насильство та маніпуляції. Крім того, селебріті додає, що їй було складно прийняти те найголовніше рішення, на яке вона все-таки зважилася, коли народила другу дитину - сина Роберта.

Влітку 2021 року В'ячеслав Узєлков узяв участь у шоу Одруження наосліп, оскільки, за його словами, був готовий знайти своє справжнє кохання. У пару спортсмену обрали Юлію Черницьку - "фітнес-маму" чотирьох доньок. Незважаючи на те, що Черницька та Узелков були давно знайомі, стосунки не склалися - після проекту фітнес-мама назвала Узелкова своїм ворогом і "хворим на голову".

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