"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

У ніч на 28 серпня країна-терорист Росія здійснила масований обстріл Києва. Як повідомили у КВМА, вже відомо про 45 постраждалих, також є загиблі. Наслідки атаки зафіксовано більш ніж на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
Українські знаменитості показали, як вони пережили страшну ніч і висловилися у своїх соцмережах.
Наталія Мічковська
Дружина шоумена Дяді Жори показалася втомленою після обстрілу і зазначила, що під час ударів тремтіли двері та вся родина від страху.
Даша Квіткова
Блогерка з 'явилася із сином, який був закутаний у ковдру, на руках у ліфті. Найімовірніше, знаменитість провела ніч у підземному паркінгу.
"Прокинутися від вибухів, підірватися з ліжка і бігти з дитиною в укриття, а вранці продовжити жити..." - написала Даша.
Наталя Могилевська
Співачка опублікувала знімок з вибухом і висловила свої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.
Аліна Шаманська
Ведуча показала відео з наслідками ударів по житловому будинку в столиці та розповіла про кількість загиблих.
"8 смертей, серед яких дитина, і більше людей все ще перебувають у пастці під завалами!" - зазначила Аліна.
Ольга Сумська
Акторка також опублікувала кадри наслідків атаки та зазначила, що це була одна з найстрашніших ночей для столиці.
"28 серпня... Київ. Одна з найстрашніших ночей для столиці... Глибокі співчуття постраждалим у цьому пеклі", - написала Сумська.
Христина Решетник
"Серце розривається, бо зараз не з дітьми, які під вибухами всю ніч. І від несправедливості - їм стелять червоні доріжки, а вони чекають, поки поїде Келлог, щоб вдарити по мирному населенню", - написала Христина Решетник.
Леся Нікітюк
Ведуча назвала ніч страшною і показала, як провела її разом із маленьким сином.
