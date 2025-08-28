Рус
"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

Еліна Чигис
28 серпня 2025, 10:09
158
Українські зірки висловилися після важкої ночі в Києві.
Атака на Київ
Атака на Київ у ніч на 28 серпня / колаж: Главред, фото: t.me, МВС, ДСНС

Ви дізнаєтеся:

  • Як українські знаменитості пережили атаку на столицю
  • Що вони сказали

У ніч на 28 серпня країна-терорист Росія здійснила масований обстріл Києва. Як повідомили у КВМА, вже відомо про 45 постраждалих, також є загиблі. Наслідки атаки зафіксовано більш ніж на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Українські знаменитості показали, як вони пережили страшну ніч і висловилися у своїх соцмережах.

відео дня

Наталія Мічковська

Дружина шоумена Дяді Жори показалася втомленою після обстрілу і зазначила, що під час ударів тремтіли двері та вся родина від страху.

Наталія Мічковська
Наталія Мічковська - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Наталія Мічковська

Даша Квіткова

Блогерка з 'явилася із сином, який був закутаний у ковдру, на руках у ліфті. Найімовірніше, знаменитість провела ніч у підземному паркінгу.

"Прокинутися від вибухів, підірватися з ліжка і бігти з дитиною в укриття, а вранці продовжити жити..." - написала Даша.

Даша Квиткова
Даша Квіткова - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Наталя Могилевська

Співачка опублікувала знімок з вибухом і висловила свої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.

Наталія Могилевська
Наталя Могилевська - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Наталя Могилевська

Аліна Шаманська

Ведуча показала відео з наслідками ударів по житловому будинку в столиці та розповіла про кількість загиблих.

"8 смертей, серед яких дитина, і більше людей все ще перебувають у пастці під завалами!" - зазначила Аліна.

Ольга Сумська

Акторка також опублікувала кадри наслідків атаки та зазначила, що це була одна з найстрашніших ночей для столиці.

"28 серпня... Київ. Одна з найстрашніших ночей для столиці... Глибокі співчуття постраждалим у цьому пеклі", - написала Сумська.

Христина Решетник

"Серце розривається, бо зараз не з дітьми, які під вибухами всю ніч. І від несправедливості - їм стелять червоні доріжки, а вони чекають, поки поїде Келлог, щоб вдарити по мирному населенню", - написала Христина Решетник.

Христина Решетнік
Христина Решетник - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Христина Решетник

Леся Нікітюк

Ведуча назвала ніч страшною і показала, як провела її разом із маленьким сином.

Леся Нікітюк - реакція на обстріл Києва
Леся Нікітюк - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Леся Нікітюк
Леся Нікітюк - реакція на обстріл Києва
Леся Нікітюк - реакція на обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Леся Нікітюк

Відзначимо, як повідомляв Главред, у Мережі з'явилося фото Софії Ротару з шанувальником, який показав, який вигляд вона має зблизька без обробки знімка. Судячи з підпису публікації, кадр було зроблено 22 серпня в Києві.

А також Божена Ринська заявила, що захворіла на ковід через співака Валерія Меладзе. Також вона підкреслила, що мала квиток на концерт артиста, але не змогла бути присутньою через хворобу.

