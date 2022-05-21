Епатажна блогерка Софія Стужук зганьбилася недоречним жартом над семирічним сином

Софія Стужук зганьбилася вульгарним жартом над маленьким сином / instagram.com/sofia_stuzhuk

Скандальна інста-мама Софія Стужук, яка ділиться зі своєю багатомільйонною аудиторією всіма подробицями свого життя - від народження дитини в прямому ефірі, до засудження традиційної медицини.

Одіозна особистість у своєму блозі химерно об'єднує шок-контент з уроками сімейного щастя і виховання дітей, яких у 27-річної інфлюенсерки троє.

Але і у неї трапляються педагогічні провали. Нещодавно її семирічний син Девід поставив Стужук просте натуралістичне питання, властиве дітям його віку. З цікавості він запитав, чи бачила його мама волохаті яйця.

Блогерка ж, на догоду своїм пыдписникам, перекрутила питання малюка в вульгарний, непристойний жарт з інтимним підтекстом.

Треба выдзначити, що фанати Стужук визнали її відповідь дотепною, і вважають, що вона блискуче впоралася з пікантним питанням.

Софія Стужук зганьбилася вульгарним жартом над маленьким сином / instagram.com/sofia_stuzhuk

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