Рідкісний вихід: Анджеліна Джолі засвітила "несхожого" біологічного сина

Артистка показала, який зараз вигляд має її наймолодша дитина від Бреда Пітта.

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Анджеліна Джолі новини - Анджеліна Джолі вивела на червону доріжку 16-річного сина Нокса / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Джолі вивела у світ одного з близнюків від Бреда Пітта - сина Нокса

16-річний підліток сильно змінився, і стає все менше схожим не зіркових батьків

Незважаючи на численні романи, які приписують Анджеліні Джолі, головними партнерами акторки на червоних доріжках все ж є її діти - її гордість і цінність. Так на церемонію Governors Awards 2024 вона прийшла в компанії 16-річного Нокса, повідомляє WWD.

Підліток є одним із близнюків - наймолодших дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Його "парою" є Вів'єн, яка вже встигла попрацювати із зірковою мамою над постановкою бродвейського мюзиклу.

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Нокс Леон - не частий гість на світських заходах, і вже давно не потрапляв в об'єктив папараці. Варто зазначити, що хлопчик стрімко росте і змінюється.

Так, усі біологічні діти Джолі та Пітта напрочуд схожі на своїх зіркових батьків, і виглядають фантастичним симбіозом, у якому безпомилково вгадуються риси обох батьків. Що ж стосується Нокса, то підліток, схоже, "переростає" своїх маму і тата в цьому плані.

Дивіться відео виходу Анджеліни Джолі на червону доріжку з сином Ноксом Леоном:

angelina jolie and her son knox at the governors awards! (btw crazy face card of mother jolie)pic.twitter.com/ZG5YqCJhS2 - n (@kirbysjolie) 18 листопада 2024 року

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Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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