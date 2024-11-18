Рідкісний вихід: Анджеліна Джолі засвітила "несхожого" біологічного сина

Короткий зміст:
- Джолі вивела у світ одного з близнюків від Бреда Пітта - сина Нокса
- 16-річний підліток сильно змінився, і стає все менше схожим не зіркових батьків
Незважаючи на численні романи, які приписують Анджеліні Джолі, головними партнерами акторки на червоних доріжках все ж є її діти - її гордість і цінність. Так на церемонію Governors Awards 2024 вона прийшла в компанії 16-річного Нокса, повідомляє WWD.
Підліток є одним із близнюків - наймолодших дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Його "парою" є Вів'єн, яка вже встигла попрацювати із зірковою мамою над постановкою бродвейського мюзиклу.
Нокс Леон - не частий гість на світських заходах, і вже давно не потрапляв в об'єктив папараці. Варто зазначити, що хлопчик стрімко росте і змінюється.
Так, усі біологічні діти Джолі та Пітта напрочуд схожі на своїх зіркових батьків, і виглядають фантастичним симбіозом, у якому безпомилково вгадуються риси обох батьків. Що ж стосується Нокса, то підліток, схоже, "переростає" своїх маму і тата в цьому плані.
Дивіться відео виходу Анджеліни Джолі на червону доріжку з сином Ноксом Леоном:
angelina jolie and her son knox at the governors awards! (btw crazy face card of mother jolie)pic.twitter.com/ZG5YqCJhS2- n (@kirbysjolie) 18 листопада 2024 року
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Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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