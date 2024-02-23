Джолі показалася в шикарному образі блонд

Голівудська актриса Анджеліна Джолі була помічена зі світлим волоссям, коли вона виходила зі свого нещодавно відкритого магазину одягу Atelier Jolie в Нью-Йорку в середу.
За інформацією Page Six.48-річна актриса виглядала невпізнанною, оскільки її нещодавно освітлені пасма стрибали навколо її обличчя, прихованого за парою великих чорних сонцезахисних окулярів.
Джолі, здавалося, мала свіжу укладку. Проділ зміщений від центру, обрамляв її чітку лінію підборіддя і високі вилиці.
Голлівудська красуня, яка почала освітлювати волосся минулого року, була одягнена бездоганно: довге чорне вовняне пальто, одягнене поверх простого білого верху.
Фото шикарної Джолі можна подивитися тут
У неї також була велика чорна сумка через плече з цитатою з її фільму 1999 року "Перерване життя", написаної на ремінці.
"Деяких я бачила, деяких більше ніколи, але не буває дня, щоб моє серце не знайшло їх", — сказала колишня колега Джолі Вінона Райдер у фільмі режисера Джеймса Менголда.
Нагадаємо, раніше голівудська актриса Анджеліна Джолі відверто розповіла про неймовірно важкий період у своєму житті-розлучення з Бредом Піттом.
Відзначимо, раніше легендарна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вперше за багато років помітно змінила свій публічний образ. Новими фотографіями із зіркою поділився бренд Chloe на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
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