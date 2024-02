Дженніфер Лопес і Бена Аффлека застукали за пристрасними поцілунками

Дженіфер Лопес і її чоловік, голлівудський актор Бен Аффлек, були помічені відпочиваючими в Лос-Анджелесі.

Лопес і Аффлек проводять разом час / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Популярна співачка і актриса Дженіфер Лопес і її чоловік, голлівудський актор Бен Аффлек, були помічені відпочиваючими в Лос-Анджелесі після подорожі Лопес до Японії з дітьми.

На фотографіях, отриманих Page Six, зображена закохана пара, що тримається за руки і пристрасно цілується під час недільного обіду в прибережному районі Венеції.

Співачка одяглася в бежевий топ з довгими рукавами, кремовий пуховик і мішкуваті джинси. Вона одягалася в світло-коричневий шарф і доповнила образ тонованими окулярами, уггами на платформі, срібними сережками-кільцями і темно-коричневою сумочкою, перекинутою через плече.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес-американська актриса, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність в 1991 році в якості танцівниці трупи Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес-одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших персон, що говорять іспанською мовою. В середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

54-річна Лопес, яка забрала свої меліровані локони назад в хвіст, посміхалася разом зі своїм коханим, коли вони сіли в чорний BMW і помчали геть.

Аффлек, зі свого боку, носив повсякденну чорну сорочку, темно-синю куртку та джинси.

51-річний актор серіалу "Розумниця Вілл Хантінг" доповнив свій образ кросівками Nike і сонцезахисними окулярами-авіаторами для повсякденного виходу.

Чекаючи машину у паркувальника, Лопес притулилася до стіни і обняла свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (за нинішнім курсом-понад 188 млн гривень) виступила на відкритті елітної готелі One & Only One Za'abeel в Дубаї (ОАЕ).

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

