Дженна Ортега зізналася, чому багато разів відмовлялася від ролі Венздей

20-річна Дженна Ортега вже кілька місяців не сходить з перших шпальт таблоїдів по всьому світу - Венздей Аддамс, похмура і чарівна дівчина з паранормальними здібностями у виконанні молодої акторки миттєво закохала в себе глядачів, і принесла артистці номінацію на Золотий Глобус.
Цікаво, але доля Ортеги могла скластися зовсім інакше: вона кілька разів наполегливо відмовлялася від ролі, яка надалі піднесла її на кіноолімп. Про це старлетка розповіла в інтерв'ю для The Sunday Times.
Дженна згадує, що її електронна пошта була забита листами із запрошенням знятися в "Венздей", проте вона відхиляла їх. Для неї це було рішенням, яке визначало напрямок її кар'єри - на рахунку акторки безліч ролей в серіалах і різних телепроєктах, а вона мріяла про велике кіно.
Саме страх перед тим, що вона назавжди залишиться просто телеакторкою, і не зможе спробувати свої сили в серйозних ролях, зупиняв Ортегу. Також чимало її турбувало, що історію життя Венздей Аддамс ніхто не буде дивитися. "Я в стількох серіалах за своє життя зіграла, що хотіла займатися тільки кіно. Я боялася, що, підписавшись на ще одне телешоу, воно завадить мені брати участь в інших проєктах, які я хотіла і які мені були небайдужі", - зазначає Ортега.
Дати шанс серіалу "Венздей" її переконав режисер проєкту Тім Бертон, на рахунку якого безліч касових фільмів та культових мультиплікацій.
Раніше Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити у найпопулярнішому епізоді "Венздей " зі шкільним балом, і чому пручалася сценаристам.
Також сценаристи серіалу Венздей Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, чому буде присвячений другий сезон гучного проєкту про розвиток і дорослішання ексцентричної дівчинки на ім'я Венздей Аддамс, у виконанні чарівної Дженни Ортеги.
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