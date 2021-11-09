Джамала розповіла про занепад сил через виліт з Танців з зірками

Джамала покинула Танці з зірками 8 у 7 випуску / instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала брала участь у 8 сезоні проєкту Танці з зірками. Для неї шоу закінчилося на 7 ефірі.

Артистка не раз захоплювалася силою, яку вкладають в Танці абсолютно всі учасники творчого процесу, і... Сама стала "заручницею" цього безперервного потоку енергії.

За словами Джамали, після відходу з Танців вона не зупинялася ні на секунду: концерти, запис нових хітів, сімейні турботи. Одну діяльність вона вирішила замінити іншою. Напруга досягла такого піку, що співачці вперше за всю її кар'єру довелося зупинитися, так як сил і ресурсів рухатися далі не залишилося.

"Вперше за весь мій творчий шлях я дізналась, що таке занепад сил. Рівно за тиждень після того, як танці для нашої пари закінчились, а я повністю присвятила всю себе творчій діяльності та родині.... Я просто в один момент зрозуміла, що не знаю, як це винести все. І ось результат — 29 жовтня на день народження улюбленого чоловіка я просто не змогла піднятись з ліжка. Вперше за 11 років мого інколи досить виснажливого шляху",- поділилася своїми "симптомами" Джамала.

Все це співачка написала, щоб подякувати творцям і учасникам проєкту за титанічну працю, і нагадати підписникам, що не потрібно заганяти себе до повної втрати сил, а іноді все ж давати собі можливість віддихатися.

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В якості натхнення артистка виклала відео з бекстейджу запису 6 ефіру 8 сезону шоу Танці з зірками - за крок до вильоту. Все здається простим і легким, але Джамала нагадує, що все це - безперервна робота.

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Раніше стало відомо, хто з акторів отримав найбільші гонорари в 2021 році. Деякі суми дорівнюють річному бюджету маленької острівної держави.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.

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