Дві тисячі доларів треба, щоб прожити місяць - Кошовий

Комік розповів, що зараз він витрачає кошти, які заробив ще до початку війни.

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Євген Кошовий розповів про свої витрати / колаж: Главред, скріншот: instagram/evgenii.koshevoi

Художній керівник та комік "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий зізнався, за які гроші він із родиною живе під час повномасштабної війни.

У програмі "Слава+" Кошовий розповів, що наразі він витрачає ті кошти, які були зароблені до початку вторгнення.

"Ми заробляємо на тому, що ми заробили за ці роки. Ми з тих запасів беремо. А на чому зараз заробляти? Ми продукти не продаємо, ми "Байрактар" робимо за свої гроші. Ну, може, з YouTube якісь гроші там. Єдиний Квартал, якщо є спонсор, то заробляємо", - прокоментував Кошовий.

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На запитання, скільки грошей актору потрібно на місяць, аби прожити, він відповів, що для родини з шоубізнесу сума дві тисячі доларів є стандартною:

"Місяць на місяць не приходиться. 2000 доларів – це стандартна сума для сім'ї в шоубізнесі. Думаю так. Ну 2100", - відповів артист.

Нагадаємо, що Кошовий розповів про стосунки з донькою. Євгену Кошовому не просто справлятися зі своєю старшою дочкою Варварою, а також прокоментував скандал з відео в TikTok, в який потрапила вона.

Дочка Кошового здивувала дорослими фото. 15-річна дівчина Варвара Кошова не соромиться викладати свої вже не дитячі фото. На своїй сторінці, Варвара Кошова позує в топі на тонких бретелях, а також з сережкою в носі.

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