Двічі вдівець Джон Траволта завів роман з нестандартною подружкою

Джон Траволта зустрічається з Керсті Еллі - подробиці роману / instagram.com/johntravolta

Голлівудський актор, зірка фільмів Бріолін, Кримінальне чтиво і Лихоманка суботнього вечора, Джон Траволта вдруге став вдівцем в липні 2020 року. Обидві його кохані загинули від раку молочної залози.

Незважаючи на амплуа серцеїда, яке він ретельно підтримував в кіно, в житті Траволта виявився більш сімейною людиною. Лише через два роки після смерті дружини він зважився завести новий роман. Він не став шукати в собі в партнерки молоденьку старлетку.

За даними таблоїду Suggest, 68-річний Джон Траволта вступив у романтичні стосунки з 71 - річною акторкою Керсті Еллі - його партнеркою по комедії Дивись, хто говорить (1989).

Хоч у фільмі вони і грали закохану пару, в житті їх об'єднувала лише дружба. Принаймні з боку Траволти. Еллі ж раніше стверджувала, що була закохана в колегу.

Проте їм знадобилося 33 роки і цілий ряд трагічних подій в житті обох акторів, щоб нарешті знайти щастя разом. Крім спільного творчого минулого, їх об'єднують і релігійні погляди. Еллі і Траволта - послідовники Церкви саєнтології, яка особливо популярна серед голлівудських знаменитостей.

Джон Траволта і Керсті Еллі / instagram.com/kirstiealley, instagram.com/johntravolta

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