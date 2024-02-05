"Дружили 27 років": Зібров розповів, як зараз ставиться до втікачки Повалій

Павло Зібров розповів про минулу дружбу з Таїсією Повалій. Він підкреслив, що вони дружили 27 років, але зараз він би не потиснув їй руку

https://glavred.net/stars/druzhili-27-let-zibrov-rasskazal-kak-seychas-otnositsya-k-beglyanke-povaliy-10539188.html Посилання скопійоване

Зібров каже, що зараз не може ні руки Повалій, ні її чоловікові Ліхуті / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український співак і контрабасист Павло Зібров багато років спілкувався товаришував зі скандальною співачкою Таїсією Повалій та її чоловіком - одіозним продюсером Ігорем Ліхутою (вони обидва давно, ще з 2014 року, активно працюють у країні-агресорі РФ і з радістю заробляють криваві рублі). Свою нинішню думку щодо пари "Повалій-Ліхута" Зібров висловив в інтерв'ю проєкту "33 питання від Люкс ФМ".

Нині легендарний співак наголосив, що не хоче мати нічого спільного з цією парочкою запроданців.

"Таїсії Повалій та Ігорю Ліхуті я точно не потисну руку. Ми дружили 27 років і навіть одружилися в один рік. Раніше постійно підтримували одне одного. А зараз ні, я б не потиснув руку їм, однозначно", - підсумував Зібров.

відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, наскільки сильно її роздуло.

Інші новини про Таїсію Повалій:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.