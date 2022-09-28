Друг Бориса Моїсеєва розповів, що смерть артисту передбачила ворожка

Борис Моїсеєв знав, коли помре - смерть йому нагадала ясновидиця / instagram.com/bmoiseevpro

Вчора стало відомо про смерть російського співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Для багатьох ця новина стала несподіванкою, проте сам артист знав, коли помре.

Це стверджує один з численних друзів Моїсеєва, російський актор Станіслав Садальський. У своєму блозі в Instagram він пригадав давнє інтерв'ю співака, в якому той зізнався, що одного разу ясновидиця розповіла йому, коли його чекають розквіт і смерть. Втім, сам Моїсеєв вважав, що ворожка помилилася.

"Якось їздив до Парижа, друзі порадили звернутися до місцевої віщунки. Жінка була досить відверта. Сказала, що помру в 86 років, а в 55 очікується творчий розквіт. Друге передбачення збулося - записував альбом, гастролював, буквально ночував на зйомках. І що в підсумку? Через два роки після ювілею стався інсульт. Так що розквіт був швидкоплинний. Сподіваюся, і в першому прогнозі ворожка наплутала... " - цитує Моїсеєва Садальський.

Актор помітив, що і в першому, і в другому випадку ясновидиця виявилася права, правда, своє пророкування не змогла витлумачити вірно - цифри 55 і 86 з'явилися їй в дзеркальному відображенні: в 55 років у співака був пік кар'єри, а в 68 років він помер.

Також Садальський розповів, що Моїсеєв до останніх днів мріяв про повернення до виступів: "Як страшно для артиста втратити можливість виходити до глядачів! Боря говорив, що йому досі сниться сцена, і як він виступає на ній. Прощавай, Боря! Лети високо!"

Борис Моїсеєв знав, коли помре - смерть йому нагадала ясновидиця / instagram.com/stas.sadalskiy

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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