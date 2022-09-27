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Помер російський співак Борис Мойсеєв

27 вересня 2022, 16:48

Він тривалий час хворів і помер на 69-му році життя.

Помер російський співак Борис Мойсеєв
Помер російський співак Борис Моісеєв/ скрін

У Росії на 69-му році життя помер російський співак Борис Мойсеєв, який тривалий час важко хворів.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву його арт-директора Сергія Гороха. При цьому причина смерті і дата похорону співака поки що невідомі.

Борис Мойсеєв переніс два інсульти – у 2010 та 2015 роках, після чого його здоров’я похитнулося. Після цього він припинив з’являтися на публіці. Йому було важко пересуватися і розмовляти.

Пізніше стало відомо, що Мойсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачає на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Мойсеєва невелика пенсія, а накопичень немає.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Мойсеєв уже майже десятиліття практично паралізований.

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Моисеев Борис Моїсеєв
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