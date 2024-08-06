Дочка по плече батькові: Кіркоров показав дорослих дітей

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне вторгнення РФ в Україну, і відправив своїх дітей з Росії, показав свіже фото з ними.
Так, співак-путініст, на своїй сторінці в Instagram, показав, що його діти так сильно виросли, що дочка продажного артиста Алла-Вікторія вже доросла до плеча не маленького Кіркорова.
"Нарешті разом! Канікули 2024", - підписав фото путініст.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Філіп Кіркоров, виявляється, не може впоратися зі своїми дітьми, і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити й навчатися в ОАЕ. За даними пропагандистських ЗМІ, скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей - Аллою Вікторією та Мартіном.
А також багато хто припустив, що у співака вже справжнісінька залежність, через яку він не може зупинитися. А вся справа в тому, що Філіп Кіркоров майже все тіло розмалював татуюваннями.
Вас також може зацікавити:
- Путініст Філіп Кіркоров жорстко покарав Любов Успенську - деталі
- Покарали вищі сили: путініст Філіп Кіркоров потрапив в епіцентр урагану
- Знову не в ті двері: путініст Філіп Кіркоров взявся за старе
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред