Дочка Кіркорова скоро буде на зріст із тата.

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Філіп Кіркоров похвалився дорослими дітьми/ колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне вторгнення РФ в Україну, і відправив своїх дітей з Росії, показав свіже фото з ними.

Так, співак-путініст, на своїй сторінці в Instagram, показав, що його діти так сильно виросли, що дочка продажного артиста Алла-Вікторія вже доросла до плеча не маленького Кіркорова.

Філіп Кіркоров зі своїми дітьми / Фото Instagram/fkirkorov

"Нарешті разом! Канікули 2024", - підписав фото путініст.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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Філіп Кіркоров, виявляється, не може впоратися зі своїми дітьми, і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити й навчатися в ОАЕ. За даними пропагандистських ЗМІ, скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей - Аллою Вікторією та Мартіном.

А також багато хто припустив, що у співака вже справжнісінька залежність, через яку він не може зупинитися. А вся справа в тому, що Філіп Кіркоров майже все тіло розмалював татуюваннями.

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