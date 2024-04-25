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Добрий знак від короля: Чарльз III подарував Кейт Міддлтон новий титул

Анна Підгорна
25 квітня 2024, 04:05
Принцеса Кетрін стала першим за останні сто років королівським носієм почесного звання.
король Чарльз III, Кейт Міддлтон
Король Чарльз III нагородив Кейт Міддлтон новим званням / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/princeandprincessofwales

Всупереч чуткам про те, що король Чарльз III на дух не переносить свою невістку, принцесу Кетрін Уельську, бо вбачає в ній конкурентку в боротьбі за любов підданих, монарх зробив широкий публічний жест по відношенню до неї.

За даними видання ENews британський король подарував Кейт Міддлтон новий королівський титул. За її багаторічну старанну службу короні Чарльз III призначив принцесу королівським представником Ордена кавалерів пошани.

Орден був заснований ще 1917 року королем Георгом V. Його вручають за досягнення в державній службі, мистецтві, медицині та науці.

відео дня

Принцеса Кетрін Уельська - перший представник британської королівської сім'ї, який отримав цей титул за більш ніж 100 років існування Ордена. Крім того, Чарльз III подарував своєму першому спадкоємцю, принцу Вільяму Уельському, звання Великого магістра Найпочеснішого ордена Бата, яке колись носив сам монарх.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини:

Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.

Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.

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