До офіційного оголошення: Горбунов розкрив, де зніматимуть Голос країни-13

Ведучий кращого музичного шоу України назвав країну, яка прийме у себе національні таланти.

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Юрій Горбунов розкрив подробиці шоу Голос країни-13 / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/goloskrainy_official

Український ведучий Юрій Горбунов в ефірі Сніданку з 1+1 розкрив перші подробиці про зйомки майбутнього, 13 сезону музичного шоу Голос країни. Разом зі своєю дружиною і співведучою Катею Осадчою він оголосив про продовження кастингу про 15 червня.

Крім того Горбунов заінтригував публіку місцем зйомок проєкту. Поки це неофіційна інформація, проте організатори вже натякають на те, що Голос країни-13 відбудеться в Польщі.

"Надзвичайно приємно констатувати факт, що "Голос країни-13" розширює свої горизонти і знімає будь-які межі. Польща – це головний друг України, який підставив своє плече у важку хвилину, отже в творчості ми об'єднаємося. Голос країни залунає всією Європою, адже Україна та Польща об'єднуються для створення нового сезону музичного проєкту", - ділиться шоумен.

відео дня

У свою чергу Катя Осадча звернулася до тих, хто лише думає над участю в кастингу на Голос країни. Їм ведуча дала кілька слушних порад про те, як досягти успіху на конкурсі.

"Першою чергою можу дати пораду не хвилюватися, а правильно обрати репертуар. Важливо, щоб пісня була цікава вокально, адже від цього залежить перше враження, яке ви складете на кастинг-менеджера. Раджу використати свій шанс на повну, і якщо у вас виходить записати в одному відео "попурі" - це потрібно зробити", - розповідає ведуча.

Дивіться інтерв'ю Юрія Горбунова та Каті Осадчої про 13 сезон шоу Голос країни:

Раніше стало відомо, яку суму вдалося зібрати на обладнання для українських захисників під час фіналу 12 сезону музичного проєкту Голос країни.

Також український ведучий Юрій Горбунов розповів про свій перший шлюб, і зізнався, чи підтримує стосунки з колишньою дружиною, з якою розлучився 8 років тому.

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