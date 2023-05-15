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Стало відоме ім’я першого тренера нового сезону музичного проєкту Голос країни

Анна Підгорна
15 травня 2023, 13:25 оновлено 15 травня, 13:25
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1+1 Україна вітає у червоному кріслі тренера дебютантку у цій ролі та головну рок-діву української сцени.
Юлія Саніна - новий тренер Голосу країни-13
Юлія Саніна - новий тренер Голосу країни-13 / Прес-служба

Нещодавно телеканал 1+1 Україна оголосив масштабний кастинг нового, особливого сезону головного музичного проєкту Голос країни, завдяки якому український голос звучить по всьому світу. Новий 13-й сезон покликаний об’єднати на одній сцені українців, які наразі можуть знаходитись у різних куточках світу, які не перестають йти до своєї мети крізь усі перешкоди, а також підтримати український народ, що демонструє силу свого духу та талант.

Сьогодні було розкрито ім’я першого тренера нового особливого сезону Голосу країни. У одне з червоних крісел 13-го сезону сяде рок-діва, self-made woman та одна з найуспішніших співачок України Юлія Саніна.

Юлія оголосила новину, записавши відеоролик в своїй гримерці просто після прямого ефіру гранд фіналу Євробачення у Ліверпулі та наголосила на тому, що ще одна її заповітна мрія здійснилася - вона стала тренеркою улюбленого мільйонами телепроєкту.

відео дня

"Щойно закінчилося Євробачення, і ми маємо ім’я переможця, з чим я вас усіх вітаю. Але у мене є ще одна класна новина для вас: я стану тренером Голосу країни. Нарешті це омріяне крісло моє, тому я хочу запросити усіх музикантів, хто мріяв взяти участь у проєкті, долучитися до кастингу. Не пропустіть будь-ласка свій шанс, і ми з вами обов’язково зустрінемося на головній сцені країни. Kiss", - каже Юлія Саніна.

Юлія Саніна - новий тренер Голосу країни-13
Юлія Саніна - новий тренер Голосу країни-13 / Прес-служба

Артистка у складі гурту The Hardkiss ставала номінанткою премії MTV EMA (Європа), має 18 нагород премії Yuna в номінаціях "Найкраща україномовна пісня", "Найкращий альбом", "Найкращий рок-гурт" та інші.

До того ж, Юлія Саніна має 3 нагороди премії M1 Music Awards в номінації "Альтернатива", двічі увійшла до 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус", а також має 4 статуетки премії "Золота жар Птиця" у номінаціях "Кліп року" та "Баллада року". Юлія зможе на власному прикладі показати учасникам, як досягати успіху завдяки своєму таланту та наполегливості, а також поділиться власними вокальними секретами.

Юлія Саніна - новий тренер Голосу країни-13
Юлія Саніна - новий тренер Голосу країни-13 / Прес-служба

Саніна шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.

"Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю на яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Авторів власних пісень, яскраві гурти. Бути українським артистом сьогодні - це місія, тому чекаю на справжні таланти", - каже Юлія Саніна.

Хто з топових артистів складе компанію Юлії Саніній, стане відомо вже незабаром. Слідкуйте за новинами телеканалу 1+1 Україна.

Нагадаємо, команді Голосу країни, а саме Big Brave Events 1+1 Media випала честь створити номер для гранд-фіналу Євробачення, в якому з’явилася принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

Кастинг Голосу країни триватиме до 31 травня. Телеканал шукає вокалістів від 16 років, які мріють, аби їх спів почули мільйони. Для того, щоб пройти онлайн-кастинг потрібно заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни" та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу.Найкращі анкети учасників будуть прослухані музичними продюсерами проєкту, а вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни та показати свій спів всьому світові. Голос країни став першим музичним проєктом, який повернувся на екрани під час повномасштабного вторгнення.

Голос країни THE HARDKISS Юлія Саніна Голос країни-13
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