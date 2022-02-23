Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку України

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв беруть з собою прапор України в подорожі / instagram.com/komarovmir

Автор і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров підбадьорив українських фанатів серією надихаючих фото.

Незважаючи на те, що більшу частину часу він проводить за межами нашої країни, ведучий ніколи не забуває про свою батьківщину. Як і багато досвідчених мандрівників, Комаров в кожну поїздку бере з собою прапор України, і в своєму тревел-шоу Світ навиворіт розповідає не тільки про фантастичні країни, а й популяризує українську культуру і народ там, де про них мало що чули.

Також Дмитро Комаров запустив проєкт Мандруй Україною, покликаний довести, що наша країна не менш цікава, ніж будь-яка із зарубіжних, і нам є чим пишатися.

На своїй сторінці в Instagram ведучий виклав серію фотографій з різних точок світу, де він і його незмінний оператор Олександр Дмитрієв позують з прапором України в руках.

"Моя Україна. Завжди з тобою ❤",- підписав знімки ведучий.

Реклама

читайте також"Залиште в спокої мою країну!": як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНР

Раніше Дмитро Комаров відвідав конкурс краси в Еквадорі, де познайомився з вкрай незвичайною моделлю, чий приклад надихнув ведучого на нові звершення.

Також він оголосив про завершення зйомок Світу навиворіт в Колумбії і анонсував випуск про одне з найнебезпечніших місць планети.

Інші цікаві новини: