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Дружина Дмитра Комарова зробила йому несподіваний, але жаданий новорічний сюрприз

31 грудня 2021, 13:12

Олександра Кучеренко по-особливому привітала коханого зі святом.

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Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко зустрінуть Новий рік у теплих краях / instagram.com/aakucherenko

Журналіст і беззмінний телеведучий кращого тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров знову відзначає Новий рік далеко від дому.

Правда, в цей рік йому компанію складе його дружина - модель і телеведуча Олександра Кучеренко. Пара намагається не розлучатися надовго, а важливі події відзначати разом.

Так Кучеренко прилетіла до чоловіка, який зараз знаходиться на зйомках на іншому континенті, щоб разом зустріти Новий 2022 рік.

Нову локацію Світу навиворіт дівчина розкривати не стала, проте можна припустити, що Дмитра Комарова привела жага пригод в якусь теплу країну - на фото, яке показала Кучеренко, пара одягнена дуже легко.

Зворушливий кадр з чоловіком ведуча підписала: "Знайду його в будь-якій точці планети, де б він не був :) прилетіла до чоловіка на інший континент. Будемо разом на Новий рік ❤️ Нехай ваші кохані завжди будуть поруч. З наступаючим!"

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Олександра Кучеренко зустріне Новий рік з чоловіком Дмитром Комаровим / instagram.com/aakucherenko

Фанати похвалили Кучеренко за її рішення зустрічати свято з чоловіком. Вони привітали сімейну пару з наступаючими святами і побажали їм щастя в Новому році:

"Милі і дуже красиві!Щастя Вам ❤️❤️❤️"

"Це правильно. Підтримка чоловікові від коханої в самий раз!"

"З наступаючим!!! У Дмитра така підтримка! Олександра, ви приклад для багатьох. Хай ваша сім'я лише поповнюється пригодами, коханням і кількістю! ❤️❤️❤️"

"Дуже правильне рішення!!! З наступаючим НР!!! Щастя Вам, ви дуже гармонійна і красива пара❤️❤️❤️❤️"

"Ви такі красиві. Нехай всі мрії збуваються легко і просто❤️❤️❤️"читайте такожДружина Дмитра Комарова зізналася, як переживає розлуку з коханим

Раньше Лілія Подкопаєва показала незвичайні кадри з дворічною дочкою.

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