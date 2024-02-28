Санта Дімопулос повідомила, що лягає на операцію

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулоз, яка нещодавно вирушила до Стамбула на семінар російського коуча з самопізнання, тепер лягає на операцію.
Як розповіла вона на своїй сторінці в Instagram, вона виїхала з ОАЕ, де зараз проживає зі своєю сім'єю і вирушила на операцію по вшиванню діастазу (розбіжність черевних м'язів).
За її словами, її дочка Софія народилася вагою понад 4 кілограм і на 42 тижні вагітності. На думку Дімопулос, ця операція допоможе поліпшити зовнішній вигляд живота і попередити можливі ускладнення.
Дімопулос також показала те, як виглядає її післяопераційна палата.
Чим прославилася Санта Дімопулос
Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а після стала однією з солісток групи Віагра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом.
З досягнень-перемога в телевізійному шоу" Танці з зірками", а також Вінтажний бутік брендових речей в Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Данила вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
Однак вона мало розкриває подробиці своєї медичної подорожі, не афішуючи в тому числі, де вона збирається зробити операцію.
Нагадаємо, раніше Дімопулос, яка вже багато місяців мовчить про війну і обстріли Росією мирних українських міст, а також живе в улюбленому росіянами ОАЕ, опублікувала сторіз з росіянином і написала, що тепер вона може бачити "альтернативну" реальність.
Нагадаємо, раніше Дімопулос на Балі анонсувала вихід нової фотосесії. У Instagram-сторіс вона опублікувала кілька фото в стилі ню, які зараз, ймовірно, знаходяться на стадії обробки.
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