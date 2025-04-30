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Денисенко приписують роман із відомим режисером: реакція "коханців"

Анна Підгорна
30 квітня 2025, 21:29
111
Наталка Денисенко та Олексій Комаровський прокоментували чутки про їхні стосунки.
Наталка Денисенко, Олексій Комаровський
Наталка Денисенко розлучення - акторці приписали роман з Олексієм Комаровським / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko, instagram.com/aleks_komarovskyi

Короткий зміст:

  • За чутками Наталка Денисенко розлучається з Андрієм Федінчиком через іншого чоловіка
  • Інсайдери повідомляють, що ним може бути режисер Олексій Комаровський
  • Акторка і режисер відповіли на чутки

У середині квітня шлюб українських акторів, Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, потрапив під пильну увагу громадськості після новин про те, що пара розлучається. Пізніше український блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що причиною розриву є новий чоловік у житті Наталки, який з'явився, поки Андрій служить у ЗСУ - їхні стосунки нібито не витримали випробування відстанню.

Згодом в Telegram-каналі "Злива" з'явилася інформація, з ким саме Денисенко нібито завела роман. Інсайдер повідомляє, що акторка зустрічається з українським режисером Олексієм Комаровським - раніше вона знімалася в його фільмі "Коли ти вийдеш заміж?", і зараз вони працюють над спільним проєктом.

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"Тримайте "злив", тільки на умовах повної анонімності. Ці двоє (Денисенко і Комаровський - прим. редактора) мутять, здається так. Отже у Наталки роман із режисером Комаровським. Не знаю, чи саме він - причина її розлучення. Але в тусовці про це говорить зараз багато хто", - цитує інформатора "Злива".

Наталка Денисенко, Олексій Комаровський
Наталка Денисенко розлучення - акторці приписали роман з Олексієм Комаровським / t.me/zlyvaaaaaa

Олексій Комаровський оперативно відреагував на чутки про роман із Наталкою Денисенко - у коментарі виданню "Гордон" він сказав наступне: "Як завжди, занадто багато драми і вигадок. Так, ми з Наталкою дійсно проводимо багато часу, але це пов'язано виключно з роботою, репетиціями і кінозйомками. І єдині пропозиції, які я роблю їй, – це нові ролі у фільмах. І саме зараз ми працюємо над новим сімейним комедійним фентезі. Наталка в ньому така, якої ви її не бачили ніколи".

Олексій Комаровський, Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розлучення - акторці приписали роман з Олексієм Комаровським / instagram.com/aleks_komarovskyi

Варто зазначити, що ні новини про розлучення, ні чутки про потенційного коханця сама акторка до цього часу не коментувала. Вона порушила мовчання лише після того, як "спливло" ім'я Олексія Комаровського. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала саркастичний коментар - так, вона і режисер разом, і більше не може тримати це в таємниці. Але під "разом" мається на увазі новий проєкт - "Хрещатик 48/2".

Наталка Денисенко, Олексій Комаровський
Наталка Денисенко розлучення - акторці приписали роман з Олексієм Комаровським / instagram.com/natalka_denisenko

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Хто така Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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