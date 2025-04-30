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Олена Мозгова розкрила, де зараз її старші доньки

Анна Підгорна
30 квітня 2025, 15:06
97
Мозгова також поділилася, який шлях для себе обрали Зоя та Євгенія.
Олена Мозгова
Олена Мозгова діти - що відомо про Зою Мозгову та Євгенію Пономарьову / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Стисло:

  • Зоя Мозгова та Євгенія Пономарьова зараз не в Україні
  • Обидві дівчини не стали займатися музикою

Український музичний продюсер Олена Мозгова - мама трьох доньок. Найменша з них, 10-річна Соломія, живе з батьками. Старші, 31-річна Зоя і 27-річна Євгенія, намагаються уникати публічності, тому про їхнє життя мало що відомо.

У нещодавньому коментарі для ТСН.ua Мозгова розповіла, де зараз Зоя та Євгенія, а також чим вони займаються. Обидві дівчини живуть за кордоном. Час від часу мама відвідує їх, або ж доньки приїжджають в Україну.

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"Старші доньки за кордоном. Ми зустрічаємося за кордоном раз на рік, коли вдається. Вони приїжджали до України й не один раз", - каже Олена. Вона вирішила не уточнювати країни, проте відомо, що Зоя разом зі своєю партнеркою та двома її дітьми від попередніх стосунків проживає в Німеччині.

Зоя Мозгова зараз
Зоя Мозгова зараз / instagram.com/matatatahakuna

Що ж стосується роду занять доньок Олени Мозгової, то жодна з них не пов'язала своє життя з музикою. Євгенія займається бізнесом, а Зоя зараз пробує свої сили, як художниця. "Вони не займаються музикою. Зоя почала малювати, пише картини, але до цього займалася бізнесом. Женя не займається творчістю, вона так само займається бізнесом", - поділилася музичний продюсер.

Який вигляд має Євгенія Пономарьова
Який вигляд має Євгенія Пономарьова / facebook.com/mozgovaolena74

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Хто така Олена Мозгова?

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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