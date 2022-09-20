Дайте іноагента тій жінці, яка співає: Брежнєва відреагувала на скандальну заяву Пугачової

Віра Брежнєва прокоментувала прохання Алли Пугачової визнати її іноагентом / instagram.com/ververa

Після того як російська співачка Алла Пугачова попросила Мін'юст РФ зарахувати її до лав іноагентів, цей жест Примадонни стали бурхливо обговорювати в мережі.

Серед тих, кого захопив її вчинок, виявилася українська співачка Віра Брежнєва. Підтримка Пугачової її чоловіка, коміка, шоумена і тепер - іноземного агента Максима Галкіна, і його антивоєнної позиції, спонукали Брежнєву зробити незвичайне визнання.

Його українська артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У сторіс вона буквально зізналася Аллі Пугачовій у коханні.

Брежнєва опублікувала фрагмент зі знаменитої пісні Алли Пугачової Жінка, яка співає. Цей хіт надовго став візитною карткою Примадонни, і одним з багатьох її прізвиськ.

Також українська співачка відзначила на картинці саму Пугачову, і залишила їй емодзі сердечка.

Віра Брежнєва прокоментувала прохання Алли Пугачової визнати її іноагентом / instagram.com/ververa

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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