Дайте іноагента тій жінці, яка співає: Брежнєва відреагувала на скандальну заяву Пугачової

Співачка знайшла новий підтекст у відомій пісні Примадонни.
Після того як російська співачка Алла Пугачова попросила Мін'юст РФ зарахувати її до лав іноагентів, цей жест Примадонни стали бурхливо обговорювати в мережі.
Серед тих, кого захопив її вчинок, виявилася українська співачка Віра Брежнєва. Підтримка Пугачової її чоловіка, коміка, шоумена і тепер - іноземного агента Максима Галкіна, і його антивоєнної позиції, спонукали Брежнєву зробити незвичайне визнання.
Його українська артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У сторіс вона буквально зізналася Аллі Пугачовій у коханні.
Брежнєва опублікувала фрагмент зі знаменитої пісні Алли Пугачової Жінка, яка співає. Цей хіт надовго став візитною карткою Примадонни, і одним з багатьох її прізвиськ.
Також українська співачка відзначила на картинці саму Пугачову, і залишила їй емодзі сердечка.
Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.
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