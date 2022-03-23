Астаф'єва жорстко звернулася до політиків і олігархів, які "повивозили свої товсті морди" з України

Астаф'єва жорстко звернулася до українських політиків і олігархів / скріншот

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва-одна з тих українських зірок, які активно займаються волонтерством, розуміючи, що їх внесок у спільну справу всіх українців допомагає наблизити перемогу.

Астаф'єва в коментар журналістці Наталія Влащенко зізналася, що дуже давно знала, що буде ця війна, але до останнього не вірила.

"І, ставлячи собі питання, куди б я поїхала? Мені нікуди їхати. Мій будинок тут, мої рідні тут. Я знаю, що по-любому повинен хтось залишатися. Але не залишатися ж боягузам, не залишатися ж зрадникам. Вони б тут теж сиділи б нічого не робили. Я людина з простої сім'ї, мені не страшно виходити, мені по великому рахунку нічим дорожити – сім'ї немає, дітей немає. Є собаки-собаки зі мною. Теж ходять не бояться, радіють кожному виходу на вулицю", - зізналася зірка.

Зараз Астаф'єва займається волонтерством і намагається максимально надихати інших людей.

читайте також"Цей жах міг зробити тільки нелюд!": Ірина Білик показала моторошні кадри з КиєваТакож артистка прокоментувала той факт, що багато відомих політиків кинули країну в самий чорний момент сучасної історії. Цього не може цього зрозуміти і закликає втікачів допомагати зараз хоча б грошима.

"Дуже багато виїхало політиків, які могли б бути тут корисними. Зрозуміло, можна було відвезти сім'ї, але у такий страшний для країни час вони бігли просто, як зрадники. Я цього не зрозумію. Я часто роблю пости з якихось зборів, нам постійно щось потрібно, тому я навіть нещадно орудую матом, особливо, хто з'в*бався, свої морди і дупи товсті повозили. Давайте, скидайте хоча б гроші на якісь потреби, тому що весь час щось потрібно", - заявила Астаф'єва.

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