Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк у фартухах влаштували переполох на кухні / Колаж фото УНІАН

Відома українська співачка Даша Астаф'єва і телеведуча / шоувумен Леся Нікітюк порадували своїх фоловерів смішним відео. Дівчата показали, що вони кидаються робити, коли в їх будинках знову включається Електрика. Ролик був викладений на сторінці Нікітюк в Instagram.

На відео Нікітюк і Астаф'єва в кулінарних фартухах перебіжками носилися по кухні і намагалися встигнути зробити всі побутові справи – для тих пір, поки знову не зникла електрика.

"Коли ДТЕК дали світло", - підписала ролик Леся Нікітюк.

"Коли ДТЕК сказали, зараз подивимося, що вони там нагодували", – підтримала її Астаф'єва.

Дівчата зустрілися на знімальному майданчику, де Даша Астаф'єва робить нові випуски свого кулінарного блогу.

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