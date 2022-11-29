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Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк у фартухах влаштували переполох на кухні

29 листопада 2022, 15:45

Даша Астаф'єва і телеведуча Леся Нікітюк разом зайнялися на кухні приготуванням страв і показали, як це відбувається, коли світло вмикають.

Астаф'єва, Никитюк
Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк у фартухах влаштували переполох на кухні / Колаж фото УНІАН

Відома українська співачка Даша Астаф'єва і телеведуча / шоувумен Леся Нікітюк порадували своїх фоловерів смішним відео. Дівчата показали, що вони кидаються робити, коли в їх будинках знову включається Електрика. Ролик був викладений на сторінці Нікітюк в Instagram.

На відео Нікітюк і Астаф'єва в кулінарних фартухах перебіжками носилися по кухні і намагалися встигнути зробити всі побутові справи – для тих пір, поки знову не зникла електрика.

"Коли ДТЕК дали світло", - підписала ролик Леся Нікітюк.

"Коли ДТЕК сказали, зараз подивимося, що вони там нагодували", – підтримала її Астаф'єва.

Дівчата зустрілися на знімальному майданчику, де Даша Астаф'єва робить нові випуски свого кулінарного блогу.

Нагадаємо, раніше відомий український модельєр Андре Тан заінтригував шанувальників новим романом. Вперше після розлучення в 2021 році він заговорив про особисте життя і показав фото з коханою.

Також зірка кіносаги Сутінки Тейлор Лотнер розчарував усіх своїх шанувальниць і одружився на дівчині, з якою зустрічався з 2018 року.

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Даша Астафьева Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
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