Данилко пояснив, за що Путін мстить Україні

Андрій Данилко / https://www.instagram.com/an.danilko/

Відомий український шоумен і артист Андрій Данилко впевнений у перемозі України над Росією.

Відчуття, що кінець війни близький, у нього з'явилося ще на третій день вторгнення Росії, зізнався артист в коментарі "Фактам".

"Я слухав кілька зафіксованих розмов російських солдатів зі своїми близькими. Іншим словом, як "дурні", я цих мам і дружин назвати не можу. Все, що російська армія зробила з Маріуполем, Харковом, Черніговом, це просто помста Путіна за те, що Україна відчуває себе незалежною. Помста, яку підтримують і артисти, які танцювали на недавньому "Балі Сатани" на честь кримських подій", - зазначив Данилко.

Він підкреслив, що з владою у РФ ніколи не можна дружити.

читайте такожЗустріч Путіна і Зеленського: у РФ назвали умову саміту двох президентів"Інакше потім важко відмовити. І вони нічого не вимагають, а просто кажуть: "Це особисте прохання Володимира Володимировича", - заявив шоумен.

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

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