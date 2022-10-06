Даніеля Салема пограбували на "нулі" - що вкрали у зіркового захисника

Артист здивований і обурений, адже втратив вкрай особисту для кожної людини річ.
Український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем ділиться з шанувальниками особливостями життя українського воїна, коли це можливо.
Про саму службу зірковий захисник розповідає мало, більше описує спостереження та емоції, проте не приховує, що і на "передку" трапляються різні казуси. Навіть війна цьому не перешкода.
Так нещодавно на совій сторінці в Instagram Салем розповів, що на фронті лишився без дуже цінної речі - невідома людина стягнула з машини Даніеля його персональний спальний мішок.
Пропажа життєво необхідної речі обурила захисника. У сторіс він записав до злодія коротке повідомлення: "Хочу передати привіт тому, хто, бляха заліз в мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі. Тварюка".
Раніше українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розповіла, що танцюрист її балету потрапив під розстріл гуманітарної колони в Запоріжжі. Хлопець отримав серйозні пошкодження і втратив матір.
У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.
Інші новини:
- "Кожен день чекав офіційну новину": Пивоваров розповів про емоції від звільнення Вовчанська
- "Це Вова Зеленський, якого я знаю": Данилко розповів, як війна змінила президента
- "Щось там у неї кардинальне трапиться": екстрасенс передбачила долю запроданки Повалій в РФ