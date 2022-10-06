Даніеля Салема пограбували на "нулі" - що вкрали у зіркового захисника

Даніель Салем став жертвою пограбування на фронті / instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем ділиться з шанувальниками особливостями життя українського воїна, коли це можливо.

Про саму службу зірковий захисник розповідає мало, більше описує спостереження та емоції, проте не приховує, що і на "передку" трапляються різні казуси. Навіть війна цьому не перешкода.

Так нещодавно на совій сторінці в Instagram Салем розповів, що на фронті лишився без дуже цінної речі - невідома людина стягнула з машини Даніеля його персональний спальний мішок.

Пропажа життєво необхідної речі обурила захисника. У сторіс він записав до злодія коротке повідомлення: "Хочу передати привіт тому, хто, бляха заліз в мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі. Тварюка".

Даніель Салем став жертвою пограбування на фронті / instagram.com/daniel_jihad_salem

Раніше українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розповіла, що танцюрист її балету потрапив під розстріл гуманітарної колони в Запоріжжі. Хлопець отримав серйозні пошкодження і втратив матір.

У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.

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