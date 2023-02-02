Даніель Салем відверто розповів про полон: "Застрелюся або підірвуся і заберу з собою ворогів"

Шоумен і захисник України зізнався, що між смертю та ворожим полоном він без вагань обере перше зі словами "Слава Україні" на вустах.

Даніель Салем заявив, що краще вб'є себе, ніж здасться в полон окупантам / instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор і ведучий Даніель Салем зараз захищає Україну у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Він був на "нулі", пережив поранення і справляється з наслідками контузії. Час від часу він дає інтерв'ю про своє військове життя або ділиться польовими нотатками в соціальних мережах.

Нещодавно він в розмові з ведучим Славою Дьоміним Салем зізнався, що багато думав про те, що буде, якщо він потрапить у полон до російських військових. Його життя вже безліч разів висіла на волосині, тому подібні міркування відбуваються у нього цілком усвідомлено.

Так український захисник зазначив, що в полон він не здасться ні за яких обставин - він готовий звести рахунки з життям, аби не потрапити в руки до ворога. Більше того, він навіть знає, як саме він вб'є себе, якщо йому загрожуватиме полон.

"Я виберу смерть. 100 відсотків. І я знайду в собі сили це зробити. По-перше, я не люблю біль. Я не хочу відчувати біль – емоційний чи фізичний. Я це чітко розумію. Я краще голосно крикну "Слава Україні!" і застрелюся, або вставлю під пахви гранати, вдам себе мертвим, я підірвусь і заберу з собою кілька ворогів, чим буду терпіти тортури. Не хочу. Для мене полон це не варіант. І у нашому підрозділі це взагалі не варіант", - заявляє Даніель Салем.

Раніше легендарний рок-музикант Святослав Вакарчук дав концерт перед бійцями в ЗСУ у практично повністю знищеному в ході боїв між Росією і Україною місті Бахмут, що на Донеччині.

Також стало відомо, що українська ведуча і волонтерка Маша Єфросиніна була внесена в Російський список терористів і екстремістів, а також оголошена в розшук.

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