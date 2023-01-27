Росіяни оголосили Єфросинину терористкою

Популярна українська телеведуча і світська левиця Маша Єфросиніна нещодавно потрапила в список терористів і екстремістів РФ.

Маша Єфросиніна / колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна потрапила до списку терористів та екстремістів країни-агресора, РФ. Таке повідомлення було опубліковано на офіційному сайті російського МВС.

За якою саме статтею Кримінального кодексу поліцейські країни-агресора розшукують Єфросиніну-поки не відомо. До переліку терористів її внесло місцеве відомство Росфінмоніторинг.

"Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, Місце народження − місто Керч Кримської області Української РСР", – зазначено на сайті.

Список знаходиться в розділі "перелік організацій і фізичних осіб, щодо яких є відомості про їх причетність до екстремістської діяльності або тероризму".

Сама Єфросиніна з іронією прокоментувала новину.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна стверджувала, що, всупереч загальній емоційній пригніченості через війну в Україні, намагається з усіх сил піднімати моральний дух українців.

Вона знову знімає розважальне ток-шоу "Дорослі дівчатка" зі співачкою Олею Поляковою, адаптувавши його під реалії сучасності, і поступово повертає кадри зі студійних фотосесій в соціальні мережі.

Раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони-огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!", - висловилася співачка.

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