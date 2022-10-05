"Щось там у неї кардинальне станеться": екстрасенс передбачила долю запроданки Повалій в РФ

Таїсія Повалій закінчить своє життя в РФ - екстрасенс передбачила долю зрадниці / instagram.com/tpovaliyofficial

57-річна співачка українського походження Таїсія Повалій сильно розчарувала своїх шанувальників рішенням мовчати про війну в Україні і продовжувати гастролі по РФ.

Її прагнення відгородитися від країни, якій вона зобов'язана кар'єрою і популярністю, багатьом здається блюзнірством. Проте український шоу-бізнес махнув на зрадницю рукою - вдома її давно не чекають і втратили до неї всяку повагу.

Однак суперечлива фігура Повалій досі викликає загальний інтерес. В ефірі Таня+ відома екстрасенс Людмила Хомутовська розповіла, яка доля чекає співачку-запроданку.

"Це нормальна її доля. Вона буде жити, заробляти гроші, ніхто сюди повертатися не буде. Сказати, що щось там у неї кардинальне статися... Я не бачу. Людина буде доживати там. Я, наскільки розумію, в Україну їй не можна. Так що там вона і буде жити", - розповіла таролог.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій.

Тим часом зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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