Таїсія Повалій розповіла про процедуру, яка спотворила їй обличчя / instagram.com/tpovaliyofficial

57-річна співачка українського походження Таїсія Повалій страждає фобією з моменту, як почала робити свої перші кроки на сцені - вона боїться постаріти і втратити глядача через свій непривабливий зовнішній вигляд.

Тому її практично маніакальне прагнення зберегти молодість зіграло з нею злий жарт. На собі Повалій випробувала, напевно, весь спектр послуг з омолодження, який може запропонувати косметичний кабінет або пластичний хірург.

Очікувано, що результат виявився плачевним - обличчя співачки час від часу покривається буграми, які неможливо приховати ні косметикою, ні вдалим сценічним світлом. Та й від природної краси самої Повалій, мало що залишилося: на фотографіях "до і після", вона виглядає абсолютно іншою, малопривабливою людиною.

Сама артистка зізнається, що її обличчя спотворюється і змінюється через невдалий укол краси: в носогубну складку їй вкололи гель, який тепер "мігрує" під шкірою обличчя так, як йому заманеться.

У місцях його скупчення він не тільки розтягує і без того постраждалу від пластики шкіру, але ще і призводить до запалень.

"У мене до сих пір в обличчі мігрує цей гель. І я раджу всім жінкам добре вивчати тему перед тим, як щось собі зробити", - цитують Повалій росЗМІ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій.

Тим часом зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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