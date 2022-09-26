У Повалій можна ледь впізнати ту миловидну дівчину, якій в майбутньому належить стати жертвою пластики і зрадницею України.
57-річна співачка українського походження Таїсія Повалій страждає фобією з моменту, як почала робити свої перші кроки на сцені - вона боїться постаріти і втратити глядача через свій непривабливий зовнішній вигляд.
Тому її практично маніакальне прагнення зберегти молодість зіграло з нею злий жарт. На собі Повалій випробувала, напевно, весь спектр послуг з омолодження, який може запропонувати косметичний кабінет або пластичний хірург.
Очікувано, що результат виявився плачевним - обличчя співачки час від часу покривається буграми, які неможливо приховати ні косметикою, ні вдалим сценічним світлом. Та й від природної краси самої Повалій, мало що залишилося: на фотографіях "до і після", вона виглядає абсолютно іншою, малопривабливою людиною.
Сама артистка зізнається, що її обличчя спотворюється і змінюється через невдалий укол краси: в носогубну складку їй вкололи гель, який тепер "мігрує" під шкірою обличчя так, як йому заманеться.
У місцях його скупчення він не тільки розтягує і без того постраждалу від пластики шкіру, але ще і призводить до запалень.
"У мене до сих пір в обличчі мігрує цей гель. І я раджу всім жінкам добре вивчати тему перед тим, як щось собі зробити", - цитують Повалій росЗМІ.
Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України - у числі головних кандидатів Таїсія Повалій.
Тим часом зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.
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