Що буде з тілом Шеннен Доерті після смерті - незвичайний план покійної акторки

Шеннен Доерті хотіла возз'єднання з близькою людиною.

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Шеннен Доерті померла - як Шеннен Доерті розпорядилася своїм прахом / колаж: Главред, фото: instagram.com/missbowiedoherty, instagram.com/theshando

Американська акторка Шеннен Доерті померла від раку молочної залози 13 липня 2024 року. Важка хвороба повільно висмоктувала з неї життєві сили цілих 9 років.

Втім, час боротьби з онкологією артистка витратила з користю. Крім того, що вона хотіла прожити кожну свою мить на всі 100%, вона не забувала і про те, що рано чи пізно її не стане. Вона готувалася до смерті, хоч і відчайдушно хотіла жити. Тому за життя Шеннен встигла зробити кілька важливих справ, щоб після її відходу її родині не довелося займатися цим.

Зокрема, у січні, коли Доерті дізналася про метастази в мозку, у своєму подкасті "Let's Be Clear" вона розповіла, як потрібно вчинити з її тілом після смерті. Наприклад, зірка відмовилася від поховання.

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Шеннен заявила, що хоче бути кремованою, і щоб її прах був змішаний з прахом її покійного батька та улюбленої собаки Бові, яка пережила свою господиню. Крім того, вона дозволила своєму близькому другові і виконавцю її заповіту Крісу Кортаццо взяти частину її праху, щоб носити його як прикрасу ближче до серця.

Наразі невідомо, чи були ці розпорядження Шеннен Доерті офіційними.

Шеннен Доерті з батьком і собакою Бові / колаж: Главред, фото: instagram.com/theshando

Хто така Шеннен Доерті Шеннен Доерті - американська акторка, найбільш відома за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівелл у серіалі "Усі жінки відьми". За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування і її рак метастазував.

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