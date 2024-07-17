Що буде з тілом Шеннен Доерті після смерті - незвичайний план покійної акторки

Американська акторка Шеннен Доерті померла від раку молочної залози 13 липня 2024 року. Важка хвороба повільно висмоктувала з неї життєві сили цілих 9 років.
Втім, час боротьби з онкологією артистка витратила з користю. Крім того, що вона хотіла прожити кожну свою мить на всі 100%, вона не забувала і про те, що рано чи пізно її не стане. Вона готувалася до смерті, хоч і відчайдушно хотіла жити. Тому за життя Шеннен встигла зробити кілька важливих справ, щоб після її відходу її родині не довелося займатися цим.
Зокрема, у січні, коли Доерті дізналася про метастази в мозку, у своєму подкасті "Let's Be Clear" вона розповіла, як потрібно вчинити з її тілом після смерті. Наприклад, зірка відмовилася від поховання.
Шеннен заявила, що хоче бути кремованою, і щоб її прах був змішаний з прахом її покійного батька та улюбленої собаки Бові, яка пережила свою господиню. Крім того, вона дозволила своєму близькому другові і виконавцю її заповіту Крісу Кортаццо взяти частину її праху, щоб носити його як прикрасу ближче до серця.
Наразі невідомо, чи були ці розпорядження Шеннен Доерті офіційними.
Хто така Шеннен Доерті
Шеннен Доерті - американська акторка, найбільш відома за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівелл у серіалі "Усі жінки відьми".
За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування і її рак метастазував.
Голлівуд - останні новини:
Раніше стало відомо, що у зірки "Гаррі Поттера" Емми Вотсон новий роман. 34-річну акторку папараці зняли під час ніжних поцілунків із загадковим брюнетом в Оксфорді.
Також у ЗМІ з'явилися чутки про те, що "Зоряний Лорд" Кріс Пратт і старша донька Арнольда Шварценеггера стануть батьками. Для Кріса і Кетрін це буде третя спільна дитина.
Читайте також:
- "Сподівається, що помру": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про цинічний вчинок колишнього
- Смерть Шеннен Доерті: у Мережі з'явилося останнє прижиттєве фото актриси
- Мати Шеннен Доерті порушила мовчання після смерті доньки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред