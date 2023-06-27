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"Чорненька з НеАнгелів" втекла до РФ у пошуках кращого життя - ЗМІ

Анна Підгорна
27 червня 2023, 17:43 оновлено 27 червня, 17:43
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Вікторія Смеюха зникла з інформаційного простору восени минулого року, і тепер нібито "спливла" в країні-окупанті.
Вікторія Смеюха
Вікторія Смеюха поїхала працювати в РФ, стверджує блогер / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Навесні 2021 року дівочий поп-дует НеАнгели припинив своє існування. Співачки Вікторія Смеюха і Слава Камінська з того моменту почали свої сольні кар'єри. І якщо Камінська записує пісні і часто миготить у світських хроніках, то Смеюха з радарів пропала.

Повномасштабну війну вона зустріла в Харкові, де жили її родина. Після того, як квартира батьків співачки постраждала через ракетний обстріл окупантів, Смеюха з рідними вибралася до Польщі.

Спершу вона навіть залишала на своїй сторінці в Instagram патріотичні пости, однак у жовтні 2022 року замовкла. Шанувальники гадали, куди ж зникла Вікторія. Відповідь на це питання є у блогера-пліткаря Богдана Беспалова, який стверджує, що "чорненька з НеАнгелів" нібито перебралася до країни-окупанта в пошуках кращого життя.

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"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає де вона. Але, як подейкують наші джерела, є ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоу-бізнесу країни-болота", - розповів він.

Раніше зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк критично висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни, і за кордоном не роблять нічого заради перемоги нашої країни.

Також з незвичайною ініціативою виступила Оля Полякова - у відповідь на заяву путіністів Баскова і Лепса про мільйон кожному окупанту за підбитий "Леопард", українська співачка запропонувала свою винагороду за "полювання" на артистів-пропагандистів.

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шоу-бізнес Вікторія Смеюха новини шоу бізнесу
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