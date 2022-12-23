Колишній чоловік Сєдокової дозволив їй запостити фото дочки, яка не живе з нею

40-річна співачка Анна Седокова показала свою середню доньку, яку вона народила від бізнесмена Максима Чернявського, який відсудив у неї дочку і заборонив ділиться її знімками в соціальних мережах.
Однак чоловік зглянувся над Седоковою і в день її народження дозволив їй опублікувати знімки дівчинки. Седокова поділилася ними на своїй сторінці в Instagram.
"На фото моя доросла дочка Моніка. Така красива, мудра і весела. І нехай наша історія теж стане надією і історією про те, як навіть після найсильнішої бурі все заспокоюється, і виходить сонце. Що можна жити в мирі та злагоді, навіть після найскладніших ситуацій. Можна і потрібно", - написала Седокова.
Вона також зазначила, що на фото - її сім'я. І у всіх у них різні прізвища. "Поки", - написала Седокова.
Нагадаємо, раніше Анна Седокова, яка підло і малодушно мовчить про війну в Україні, знову виставила інтимні частини тіла в своїх соціальних мережах.
І ми б може і не писали про цю зрадницю, якби вона кожен раз не дивувала своєю недалекістю і вузьколобієм. Буквально днями вона разом з чоловіком милувалася на його геніталії разом з усім передплатниками Instagram. Тепер, на думку Седокової, прийшов час побачити її власні інтимні частини тіла.
Так, на своїй сторінці в Instagram Сєдокова показала свою промежину, поруч з якою застрягла рука її чоловіка.
Вас також може зацікавити:
- Седокова клянчить у Меладзе пісню українського гурту
- Седокова показала гідність чоловіка і відповіла на чутки про розлучення
- Седокова потрусила в'ялим оголеним тілом в Парижі