Колишній чоловік Сєдокової дозволив їй запостити фото дочки, яка не живе з нею

Моніка, дочка Сєдокової не живе з нею, стала вже зовсім дорослою.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

40-річна співачка Анна Седокова показала свою середню доньку, яку вона народила від бізнесмена Максима Чернявського, який відсудив у неї дочку і заборонив ділиться її знімками в соціальних мережах.

Однак чоловік зглянувся над Седоковою і в день її народження дозволив їй опублікувати знімки дівчинки. Седокова поділилася ними на своїй сторінці в Instagram.

"На фото моя доросла дочка Моніка. Така красива, мудра і весела. І нехай наша історія теж стане надією і історією про те, як навіть після найсильнішої бурі все заспокоюється, і виходить сонце. Що можна жити в мирі та злагоді, навіть після найскладніших ситуацій. Можна і потрібно", - написала Седокова.

Вона також зазначила, що на фото - її сім'я. І у всіх у них різні прізвища. "Поки", - написала Седокова.

Нагадаємо, раніше Анна Седокова, яка підло і малодушно мовчить про війну в Україні, знову виставила інтимні частини тіла в своїх соціальних мережах.

І ми б може і не писали про цю зрадницю, якби вона кожен раз не дивувала своєю недалекістю і вузьколобієм. Буквально днями вона разом з чоловіком милувалася на його геніталії разом з усім передплатниками Instagram. Тепер, на думку Седокової, прийшов час побачити її власні інтимні частини тіла.

Так, на своїй сторінці в Instagram Сєдокова показала свою промежину, поруч з якою застрягла рука її чоловіка.

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