Мухарський розповів, що покійний Кива робив із його дружиною-путіністкою Сніжаною Єгоровою

Колишній чоловік Сніжани Єгорової розповів про зради Єгорової.

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Мухарський розповів, як Сніжана Єгорова зраджувала / Колаж Главред, фото Facebook

Колишній чоловік істеричної зрадниці Сніжани Єгорової, яка обожнює терориста Путіна, що напав на Україну, Антон Мухарський, поділився цікавим фактом з біографії запроданки.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook, він опублікував довгий пост, який назвав "Майн Кампф 2 або як я ліквідував Ківу".

У пості ведучий згадав про те, як починав свою кар'єру ще у 2000-х. Він пише про те, як йому довелося кинути театр через "вічні злидні", а також про те, як він створив івент-агентство і про роботу на телебаченні.

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Водночас він згадує, що йому на це все говорила Єгорова. "Дружина вигризає мозок: навіщо тобі це все? Люди над тобою потішаються. Не будь ідіотом, давай поїдемо в Москву? Там краще платять, а українці бідні й дурні. Хочеш бути на них схожим?" - цитує її він.

Мухарський також згадує 2012 рік і заявляє, що його колишня дружина Єгорова стала коханкою нині покійного колаборанта Ківи.

"Колишня дружина стає коханкою Ківи, щоб помститися "з'їхавшому з розуму нацику". Через контрольовані суди на тебе відкривають купу справ за підробленими виконавчими приписами... Люди, з якими ти стояв на Майдані, ставши владою, підключаються до твого цькування в ЗМІ (ти в повному шоці - неценз.)", - плачеться Мухарський.

Згадуючи фрагменти свого життя, Мухарський згадує, що Кива робив з Єгоровою і в який момент. "Кива з колишньою дружиною не тільки тєлібонькаються (неценз.), а й знімають телепрограми, в яких публічно знищують залишки моєї репутації, насміхаючись із "рагулів-українців", - видав подробиці особистого життя він.

Сніжана Єгорова зараз - останні новини

Зазначимо, раніше путіністка Єгорова відверто опускає свою старшу доньку Стасю Ровінську, яка припинила спілкування зі своєю блаженною матір'ю, якраз через її зрадницьку позицію.

Нагадаємо, раніше, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком і трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

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