Колишній чоловік Ані Лорак знову одружився

Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджіоглу у суботу, 3 червня, одружився зі своєю коханою – візажисткою Лілією. Відповідний весільний контент був опублікований в соціальній мережі Instagram.
Пара влаштувала весільну в одному з особняків у Київському передмісті Конча-Заспа. Налчаджиоглу був у класичному костюмі блакитного кольору. А Наречена для церемонії вибрала білосніжну сукню-рибку з відкритими плечима.
До слова, Мурат Налчаджіоглу і Лілія разом майже два з половиною роки. Причому пропозицію бізнесмен зробив коханій ще у вересні 2021 року, але через вторгнення Росії в Україну церемонію довелося відкласти. До того Комерсант протягом 10 років був одружений на попспівачці Ані Лорак, яка ще в 2014 році поїхала в Москву, мовчить про війну, яку країна-агресор РФ веде проти нашої країни і активно розважає росіян. У подружжя є спільна донька - 11-річна Софія. У Лілії також є дочка від попередніх стосунків.
На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.
Минулої осені, в самий розпал ракетних ударів по енергоструктурі України Налчаджиоглу на своїй сторінці в Instagram він опублікував сторіс, повну гніву до російських солдатів, а також солідарності до українців.
"Краще бути в темряві, холоді і без світла, але вільними", - пише він.
До повідомлення він додав кілька антивоєнних хештегів і емодзі українського прапора і червоного серця.
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