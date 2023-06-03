Колишній чоловік Ані Лорак знову одружився

Ексчоловік Ані Лорак, турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, 3 червня, одружився на своїй коханій-візажистці Лілії.

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Мурат Налчаджиоглу, Ані Лорак, весілля / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджіоглу у суботу, 3 червня, одружився зі своєю коханою – візажисткою Лілією. Відповідний весільний контент був опублікований в соціальній мережі Instagram.

Пара влаштувала весільну в одному з особняків у Київському передмісті Конча-Заспа. Налчаджиоглу був у класичному костюмі блакитного кольору. А Наречена для церемонії вибрала білосніжну сукню-рибку з відкритими плечима.

До слова, Мурат Налчаджіоглу і Лілія разом майже два з половиною роки. Причому пропозицію бізнесмен зробив коханій ще у вересні 2021 року, але через вторгнення Росії в Україну церемонію довелося відкласти. До того Комерсант протягом 10 років був одружений на попспівачці Ані Лорак, яка ще в 2014 році поїхала в Москву, мовчить про війну, яку країна-агресор РФ веде проти нашої країни і активно розважає росіян. У подружжя є спільна донька - 11-річна Софія. У Лілії також є дочка від попередніх стосунків.

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Нове весілля Мурата Налчаджіоглу / Instagram

Нове весілля Мурата Налчаджіоглу / Instagram

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

Минулої осені, в самий розпал ракетних ударів по енергоструктурі України Налчаджиоглу на своїй сторінці в Instagram він опублікував сторіс, повну гніву до російських солдатів, а також солідарності до українців.

"Краще бути в темряві, холоді і без світла, але вільними", - пише він.

До повідомлення він додав кілька антивоєнних хештегів і емодзі українського прапора і червоного серця.

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