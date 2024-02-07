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Колишній герой шоу "Холостяк" знову став батьком

Олена Кюпелі
7 лютого 2024, 15:26
Здається, що у колишніх холостяків почався дуже плідний період.
Колишній Холостяк тепер тато двічі
Колишній Холостяк тепер тато двічі / Колаж Главред, фото Instagram/dashakhust

Колишній романтичний герой реаліті-шоу "Холостяк", пілот Макс Михайлюк вдруге став батьком.

Дружина Михайлюка, українська модель Дар'я Хлистун народила зірці телешоу сина. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, малюк з'явився на світ 6 лютого.

Відомо, що дитина народилася не в Україні. Можливо, хлопчик з'явився на світ у Канаді, де зараз проживає пара.

відео дня
Даша Хлистун народила хлопчика
Даша Хлистун народила хлопчика / Скриншот Instagram/khlystun

"Відсьогодні, я мама ще й хлопчика", - написала вона.

Вона також показала фото, як із маленьким братиком знайомиться їхня старша донька. "Замість того, щоб спати я милуюся цим відео і маленькою людиною, яку я носила під серцем 9 місяців", - написала молода мама.

Старша донька колишнього холостяка знайомиться з братиком
Старша донька колишнього холостяка знайомиться з братиком / Скриншот Instagram/dasha_khlystun

Нагадаємо, раніше дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд довела до сліз свого чоловіка новиною про третю вагітність, лише через 4 місяці після народження свого другого сина Ріо.

Раніше також українська співачка Тіна Кароль заспівала на фіналі Нацвідбору на міжнародний конкурс Євробачення 2024.
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новини шоу бізнесу Макс Михайлюк
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