Реакція Макса на відео: Чмерковський стане батьком, через 4 місяці після народження другого сина

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд довела до сліз свого чоловіка новиною про третю вагітність, лише через 4 місяці після народження свого другого сина Ріо.
Пара, яка пройшла довгий шлях і ніяк не могла зачати другу дитину, стане батьками втретє.
Петра Мургатройд опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, де вона оголошує чоловікові про те, що у них буде ще одна дитина. Макс не може повірити в те, що вона говорить і потім починає плакати від радості.
"У нас буде дитина. Так, ми знаємо... у нас щойно народилася дитина... хаха! Це було дуже несподівано (4 місяці після пологів Ріо), але ми дуже щасливі і готові скоро стати сім'єю з 5 осіб", - написала Пета.
Вона також додає, що вони дуже щасливі. "Після всього, через що ми пройшли, включно з викиднями і ЕКЗ, ми неймовірно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, що з нами сталося це диво. Ми такі щасливі, що нарешті можемо повідомити вам хороші новини", - написала молода матуся.
На відео - Пета розповідає Максу про швидке поповнення:
Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.
Але диво таки сталося, і напередодні однієї з процедур ЕКЗ, пара дізналася, що скоро у них з'явиться малюк. Пета активно ділилася фото зі своїм животом, а також постила жартівливі відео з животом.
Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.
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